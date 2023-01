Réforme des retraites : manifestations, perturbations, suivez la première journée de mobilisation

La grève contre la réforme des retraites et le report de l'âge légal à 64 ans s'annonce très suivie ce 19 janvier 2023. (Illustration)

La mobilisation contre la réforme des retraites , jugée injuste et brutale par l'intersyndicale à l'origine d'une pétition exigeant une refonte du projet, devrait largement perturber les transports, les secteurs de l'éducation et de nombreuses entreprises ce jeudi. Plus de 200 manifestations sont prévues dans toute la France. Plus de 10.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour le maintien de l'ordre, dont 3.500 à Paris. Les renseignements estiment que 550.000 à 750.000 personnes sont susceptibles de manifester, les syndicats espèrent en réunir plus d'un million. Suivez la journée de mobilisation.

ⓘ Publicité

L'essentiel

Plus de 200 manifestations prévues en France

L'intersyndicale prévoit des rassemblements dans 215 à 250 villes selon les sources. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place de la République pour la place de la Nation. Pour les syndicats, l'enjeu est de taille : une mobilisation massive donnerait de l'élan à un mouvement social appelé à s'inscrire dans la durée.

Suivez la journée près de chez vous

De nombreux secteurs très perturbés

La journée s'annonce mouvementée dans de nombreux secteurs. La SNCF prévoit une circulation "très fortement perturbée" avec un TGV sur trois, voire un sur cinq selon les lignes, et à peine un TER sur dix en moyenne. Le métro parisien est également réduit à l'essentiel, avec trois lignes fermées.

Le Snuipp-FSU a annoncé 70% d'enseignants grévistes dans le primaire et de nombreuses écoles fermées.

Le ministre des Transports Clément Beaune a appelé les Français à décaler leurs déplacements ou à télétravailler s'ils le peuvent.

Les prévisions pour ce jeudi. © Visactu - Visactu

Les syndicats espèrent "une démonstration de force"

"Il faut que les mobilisations soient suffisamment puissantes pour que ce projet soit revu de fond en comble", a déclaré le numéro 1 de la CGT Philippe Martinez, qui espérait la semaine dernière au moins un million de manifestants pour dire non au recul de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

"Il faut faire une première démonstration de force" et que "cela se passe le plus pacifiquement possible", a abondé mercredi son homologue de la CFDT, Laurent Berger.

Une nouvelle mobilisation à venir ?

Cette première journée a valeur de test pour l'exécutif comme pour les syndicats, qui se retrouveront dans la soirée pour décider d'une nouvelle date. La CGT du pétrole a déjà fait part de son intention de se remettre en grève le 26 janvier pour 48 heures, et le 6 février pour 72 heures.

Elisabeth Borne défend un "projet porteur de progrès social pour le pays"

Invitée surprise mercredi soir d'une réunion publique du parti majoritaire dans le Val-de-Marne, Elisabeth Borne a défendu un "projet porteur de progrès social pour le pays".

Le chef de l'Etat, en déplacement en Espagne ce jeudi, a tenté mercredi de mettre à mal l'unité syndicale, en appelant à "faire le distinguo entre les syndicats qui appellent à manifester dans un cadre traditionnel, et ceux qui sont dans une démarche délibérée de bloquer le pays, voire de cibler des parlementaires".