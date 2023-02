Réforme des retraites : suivez la quatrième journée nationale de manifestations interprofessionnelles

La grogne contre la réforme des retraites ne retombe pas. Estimant que la dernière journée de grèves et manifestations, le 7 février, a confirmé "la très forte détermination à refuser le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement", l'intersyndicale appelle "toute la population" à manifester "encore plus massivement" ce samedi. 757.000 personnes ont défilé mardi en France selon le ministère de l'Intérieur, près de deux millions selon la CGT et l'intersyndicale. C'est moins que lors des deux premières journées d'action : le 31 janvier, les autorités avaient annoncé 1,27 million de participants, les organisations syndicales plus de 2,5 millions.

L'essentiel

Environ 240 actions prévues partout en France. Départ à 13h de la manifestation parisienne.

Appel à la grève la RATP, mais pas à la SNCF.

Manifestations partout en France

Selon le gouvernement, environ 240 actions sont prévues partout en France. Les syndicats espèrent mobiliser ceux qui ne peuvent pas faire grève en semaine. Vendredi, le renseignement territorial estimait que 600.000 à 800.000 personnes pourraient y participer, dont 90 à 120.000 à Paris.

La manifestation parisienne partira à 13h de la place de la République en direction de la place de la Nation, selon la CGT. Les manifestants sont appelés à se rassembler à 13h également à Montpellier et à 14h place de la Bourse à Bordeaux, à Rennes, à Lille ou encore sur le Vieux port de Marseille.

Grève reconductible ?

Alors que l'exécutif reste intransigeant sur le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, le mouvement social pourrait se durcir.

L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) a déjà appelé à deux nouvelles journées d'actions, les 16 février et 7 mars.

De son côté, le leader de la CGT Philippe Martinez a appelé à des grèves "plus dures, plus massives, plus nombreuses", "si le gouvernement persiste à ne pas écouter". "Il faudra d'autres manifs, mais pour nous c'est clair, la suite ce sera la grève reconductible, autour du 8 mars", a abondé Simon Duteil. La CGT-Cheminots n'exclut pas une grève reconductible dès le 7 mars, soit juste après les vacances scolaires de la zone C, qui couvre l'Ile-de-France et l'Occitanie.

L'examen du texte se poursuit à l'Assemblée

À l'Assemblée nationale, l'article premier de la réforme sur la suppression des régimes spéciaux a été adopté vendredi par 181 voix pour et 163 contre.

Le camp présidentiel fustige l'"obstruction" des députés de gauche, qui ont déposé des amendements par milliers, souvent identiques, pour multiplier leur temps de parole. La Nupes juge pour sa part que c'est le gouvernement qui a choisi d'écourter les débats prévus jusqu'au 17 février, date couperet avant une transmission du texte au Sénat.