Réforme des retraites : suivez la septième journée de manifestations partout en France

Les cortèges seront-ils encore plus fournis que mardi ce samedi 11 mars ? Les syndicats appellent à nouveau les Français à se mobiliser partout dans le pays contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Alors que le texte est examiné au Sénat jusqu'à dimanche et après une mobilisation "historique" mardi, l'intersyndicale veut continuer à mettre la pression sur l'exécutif. En parallèle, les grèves continuent dans les raffineries du groupe TotalEnergies.

L'essentiel à retenir

Jusqu'à un million de manifestants attendus partout en France

Les renseignements territoriaux attendent entre 800.000 et un million de manifestants ce samedi en France , a appris ce vendredi franceinfo de source proche du dossier. À Paris, on attend entre 80.000 à 110.000 personnes mobilisées, selon cette même source.

Ce mardi, les cortèges dans la rue ont dépassé le record de mobilisation établi le 31 janvier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux de la CGT. La police a décompté 1,28 million de manifestants et la CGT 3,5 millions, contre respectivement 1,27 million et 2,5 millions pour le 31 janvier. Cette mobilisation a été "historique au regard des 40 ou 50 dernières années", a estimé Laurent Berger, le leader de la CFDT. En tout, 700.000 personnes ont défilé à Paris , selon la CGT, 81.000 selon la préfecture de police.

Trafic perturbé à la SNCF

Le trafic des trains est toujours "fortement perturbé" ce week-end. Jeudi soir, la SNCF a annoncé que la moitié des TGV Inoui et Ouigo étaient supprimés ainsi que 60% des TER. Le groupe public appelle les voyageurs à "annuler ou reporter leurs déplacements [...] le week-end".

Le trafic grande vitesse senotamment très diminué sur les axes Nord et Atlantique avec 60% de trains supprimés tandis que sur les axes Est, Sud Est et sur le Ouigo, on comptera un train sur deux. Comme les jours précédents, les liaisons de province à province seront presque inexistantes avec 90% des TGV supprimés.

20% des vols annulés dans plusieurs aéroports

La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus samedi et dimanche dans plusieurs aéroports, dont Paris-Orly, en raison de la grève de contrôleurs aériens opposés à la réforme des retraites. Cette réduction du programme de vols concerne ce samedi Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux, tandis que dimanche, seuls Orly, Marseille et Toulouse seront affectés, a précisé l'administration dans un communiqué.

Amélioration à la RATP

La RATP prévoit ce samedi un trafic normal sur le réseau Métro à l’exception de quelques lignes. Le trafic sera quasi normal sur les lignes 8, 12 et 13. Le trafic sera normal le matin sur la ligne 6 mais il faudra compter trois trains sur quatre l'après-midi. Le trafic sera normal le matin sur la ligne 11 mais il faudra compter deux trains sur trois l'après-midi sur la ligne 11.

Le trafic sera très perturbé sur le RER A (un train sur deux) et perturbé sur le RER B (deux trains sur trois).

Les expéditions toujours bloquées dans plusieurs raffineries

La raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) est à nouveau bloquée depuis ce vendredi après-midi, les salariés ayant revoté la grève jusqu'à lundi, a annoncé la CGT. Les raffineries voisines de TotalEnergies à la Mède et de Petroineos à Lavera, étaient toujours bloquées ce vendredi.

"Rien ne rentre, rien ne sort", selon Fabien Cros, de la CGT La Mède, qui comptabilisait "70 à 80% de grévistes". Après une assemblée générale en début d'après-midi, la grève y a été reconduite au moins jusqu'à ce vendredi soir. À la raffinerie Petroineos, le blocage a été voté jusqu'à lundi matin.

Les grévistes de la raffinerie TotalEnergies de Donges, près de Saint-Nazaire, ont reconduit, ce vendredi après-midi, leur mouvement contre le projet de réforme des retraites du gouvernement jusqu'à jeudi 21h, a annoncé la CGT.

