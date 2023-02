Réforme des retraites : suivez la troisième journée de mobilisation

La grogne contre la réforme des retraites ne retombe pas. Alors que le texte est examiné depuis ce lundi à l'Assemblée nationale , l'intersyndicale appelle les Français à défiler dans la rue pour la troisième fois après deux journées de mobilisation le 19 et le 31 janvier . Lors de ces deux jours de manifestations, plus d'un million de personnes avaient battu le pavé partout en France, selon les autorités. De nombreux secteurs sont aussi appelés à faire grève : transports, Éducation, énergie. Quelles sont les perturbations en cours dans le pays ? Les grévistes sont-ils nombreux ? Les cortèges sont-ils fournis ? Suivez la situation avec France Bleu.

L'essentiel

L'intersyndicale appelle les Français à se mobiliser pour la troisième fois.

Un TGV sur deux roulera en moyenne à la SNCF.

La SNCF prévoit trois TER sur dix en moyenne.

Entre 75 et 100% de grévistes chez TotalEnergies, selon la CGT

Les renseignements prévoient la participation de 900.000 à 1,1 million de personnes aux manifestations.

Une autre journée de manifestations est déjà prévue le samedi 11 février, les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève.

Entre 900.000 et 1,1 million de manifestants prévus selon les renseignements

Après deux journées de manifestations très suivies dans le pays, les renseignements prévoient la participation de 900.000 à 1,1 million de personnes aux manifestations de ce mardi 7 février contre le projet de réforme des retraites, a appris ce lundi franceinfo de source proche du dossier. 40.000 à 70.000 personnes seront mobilisées à Paris, ont estimé les renseignements. Des rassemblements sont prévus dans 190 villes.

Cette prévision est en baisse par rapport à la note des renseignements pour la précédente journée de mobilisation, le 31 janvier. Ils avaient alors tablé sur 1 à 1,2 million de manifestants dans toute la France. Finalement, il y avait eu entre 1,2 million de manifestants, selon la police, et 2,8 millions, selon la CGT.

Le ministère de l'Intérieur mobilise 11.000 policiers

En tout, 11.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France ce mardi, dont 4.000 à Paris, pour encadrer la troisième journée de mobilisation intersyndicale, a annoncé lundi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il s'agit du même dispositif que celui déployé mardi 31 janvier lors de la précédente journée d'actions contre le texte. Au total, 30 personnes avaient été interpellées à l'issue de la manifestation parisienne.

La mobilisation dans les transports

La circulation sera de nouveau "fortement perturbée" ce mardi pour les trains, TGV comme TER, ainsi que dans les métros et RER. Il faut prévoir un train sur deux en moyenne pour les TGV Inoui et Ouigo et trois TER sur dix, selon la SNCF.

Dans le détail, deux TGV sur cinq circuleront sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur trois sur l'arc Atlantique et deux sur cinq pour le Sud-Est, de province à province et pour les Ouigo. Du côté des trains régionaux, la SNCF prévoit trois TER sur dix en moyenne. Les Intercités sont aussi touchés par la grève : la SNCF prévoit deux allers-retours sur le Paris-Limoges-Toulouse ainsi que pour le Bordeaux-Marseille et le Nantes-Lyon. Un aller-retour seulement est prévu sur le Paris-Clermont. Le Nantes-Bordeaux et le train Aubrac ne circulent pas.

À Paris , la RATP prévoit de son côté "un trafic très perturbé sur les réseaux RER et Métro". Retrouvez les prévisions en Île-de-France dans cet article de France Bleu Paris .

Grève à la SNCF et à la RATP : les prévisions de trafic pour le mardi 7 février 2023 © Visactu

Dans les secteurs de l'énergie

Dans le secteur de l'énergie, la Fédération nationale des mines et de l'énergie (FNME), la Fédération nationale des industries chimiques (FNIC) et la Fédération des Ports et Docks de la CGT ont appelé à 48 heures de grève, mardi et mercredi, dans tout le secteur de l’énergie, les raffineries et les dépôts de carburant ainsi que dans les ports. C'est le cas à la raffinerie de Donges, rapporte France Bleu Loire Océan .

Chez TotalEnergies, plus d'un salarié sur deux (56%) des raffineries est en grève mardi selon la direction, entre 75 et 100% selon les sites, a estimé de son côté la CGT. "Les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour", a indiqué la direction, soit des modalités d'action similaires à celles des précédentes journées d'action contre le projet de réforme des retraites.

Du côté d'EDF, les grévistes ont procédé entre lundi et mardi à des baisses de production d'électricité de près de 4.500 MW, soit l'équivalent de plus quatre réacteurs nucléaires, mais sans provoquer de coupures, pour s'opposer au projet de réforme des retraites.

Plusieurs centrales nucléaires, comme celle de Paluel (Seine-Maritime) et de Dampierre (Loiret), mais aussi la centrale à charbon de Cordemais (Loire-Atlantique) ou la centrale thermique de Martigues (Bouches-du-Rhône) étaient touchées, avec "de forts taux de grévistes" et des "filtrages à l'entrée des sites", selon Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.

La mobilisation des étudiants

Les étudiants de la faculté de Rennes 2 (Ille-et-Vilaine) ont voté le blocage de l’université ce lundi, a indiqué France 3 Bretagne. La décision est destinée à accentuer la pression contre le gouvernement face à la réforme des retraites et la précarité étudiante, alors que les discussions sur le texte ont commencé à l'Assemblée nationale. Des chaises et des tables à bout de bras, les étudiants se sont emparés du mobilier universitaire pour bloquer l’université de Rennes 2.

La Nupes en meeting à Toulouse

Ce mardi, la Nupes organise un grand meeting à Toulouse pour marquer le coup contre la réforme des retraites. Plusieurs personnalités politiques seront présentes comme Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'EELV, le député PS Boris Vallaud, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale Mathile Panot. Le rendez-vous est donné à 18h30 au centre des congrès Pierre-Baudis. 1.500 personnes sont attendues.

Une nouvelle journée de mobilisation ce samedi 11 février

Une nouvelle journée de manifestations est déjà prévue ce samedi 11 février à l'appel de l'intersyndicale. À la SNCF, les syndicats n'appellent pas à la grève, notamment en raison du début des vacances scolaires dans plusieurs académies.

À la RATP, en revanche, l'intersyndicale a appelé à la grève le 11 février. "Nous appelons tous les agents de l'entreprise à poursuivre et à amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme , ont écrit mercredi dernier la CGT, FO, l'UNSA et la CFE-CGC dans un communiqué commun.

Enfin, la journée du mercredi 8 février devrait aussi être perturbée : les syndicats CGT et Sud Rail de la SNCF appellent à la grève. Les secteurs de l'énergie et des raffineries ont également prévu de cesser le travail les 7 et 8 février.