Réforme des retraites : "Tant que le projet ne sera pas retiré, les actions peuvent durer" pour la CFDT

La réforme des retraites a été définitivement adoptée après le rejet des deux motions de censure déposées contre le gouvernement qui se maintient à neuf voix près. L'exécutif fait face à une contestation sociale qui menace de se durcir.

C'est l'avis d'Hervé Aussel, secrétaire Général adjoint de la CFDT en Haute-Garonne.

Des blocages de ronds-points, distributions de tracts et autres actions ont eu lieu ce matin à Colomiers près des usines Airbus. Le tramway a été arrêté. Faut-il s'attendre à des blocages tous les matins ?

Il risque d’y en avoir encore d'autres au moins jusqu'à jeudi, journée de manifestations et d'actions dans les entreprises et les administrations. Le gouvernement est passé par le 49.3, les motions de censure ont été rejetées. Nous sommes donc dans l'obligation de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Nous demandons au gouvernement et au président de la République de le retirer.

Le texte est passé, il reste des recours devant le Conseil constitutionnel, mais a priori, il y n’y a plus de suites parlementaires : la réforme des retraites est actée…

On a passé le moment législatif, maintenant place au mouvement social. Ce projet de loi, 90 % des salariés n'en veulent pas. 70 % de Français n'en veulent pas. Je pense que si on refaisait des sondages après le passage par le 49.3, ce pourcentage augmenterait. La colère monte aujourd'hui.

Depuis une semaine, on a l'impression que le climat social se dégrade. Est-ce que vous le regrettez ?

Oui, mais qui est responsable ? Le responsable, c'est le gouvernement, c’est le président de la République. Depuis le 19 janvier que nous sommes dans la rue, nous demandons à être reçus. Mais on a des refus clairs, on ne nous ne respecte pas, on ne respecte pas les représentants des salariés. Donc c'est très compliqué pour avoir un dialogue social.

Emmanuel Macron va prendre la parole demain à 13 heures. Qu’est-ce que vous en attendez ?

Honnêtement, je n’attends rien de plus. Aujourd'hui, la seule phrase qui pourrait améliorer les choses, c'est de dire « je retire ce projet de loi ».

Mais vous êtes bien conscient qu'il ne va pas le faire ?

Bien sûr, on n'est pas totalement idiots. Cependant, le mouvement est là et tant que le projet ne sera pas retiré, ça peut durer. Le mouvement se durcit dans les dépôts pétroliers, à la SNCF, dans l'énergie. Et je pense que ça va se durcir à l'Education nationale aussi. Donc oui, ça va continuer. Nous appelons tous les salariés, tous les retraités et tous les jeunes à venir manifester jeudi et à engager des actions dans les entreprises.

