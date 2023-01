Réforme des retraites : trafic fortement perturbé jeudi sur le réseau TAO

C'est bel et bien un "jeudi noir" qui s'annonce dans les transports en commun de la métropole d'Orléans. La grève contre la réforme des retraites devrait être très suivie jeudi 19 janvier au sein de Keolis, le gestionnaire du réseau TAO.

Selon les déclarations des grévistes, qui doivent informer leur employeur 48 heures avant la grève, on s'attend à un tram et un bus sur deux sur l'ensemble des lignes. Sauf sur les lignes scolaires, qui ont été privilégiées et qui circuleront à 100%. Les navettes du centre ville et des bords de Loire ne circuleront pas.

Un tram toutes les 15 minutes

Voici les premières prévisions de trafic :

Tram A : un tram toutes les 15 minutes

Tram B : un tram toutes les 15 minutes

Lignes 1 et 4 : un bus toutes les 20 minutes

Lignes 2 et 3 : un bus toutes les 30 minutes

Ligne 5 : un bus toutes les 45 minutes en heure de pointe et 60 minutes en heures creuses

Ligne 6 : 100% de l’offre

Lignes 7, 8 et 13 : un bus toutes les 60 minutes

Lignes 11, 15 et 16 : un bus toutes les 30 à 60 minutes

Ligne 12 : un bus toutes les 120 minutes

Ligne 40 : un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe et 45 minutes en heures creuses Ligne 41 : départ de 8h00 de gare d'Orléans supprimé

Lignes qui circuleront normalement (à 100%) : 6, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67 et N.

Lignes qui ne circuleront pas : 21, 22, 23, 25, 43, L et O.

Les voyageurs sont invités à consulter en priorité tao-mobilites.fr, les réseaux sociaux ou à contacter Allô Tao au 0800 01 2000 pour connaître les informations par ligne. Les horaires détaillés des lignes seront disponibles sur tao-mobilites.fr dans la journée du mercredi 18 janvier.