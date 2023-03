Réforme des retraites : le point sur les perturbations à prévoir dans le Calvados et l'Orne

Nouvelle journée de galère en perspective si vous avez à vous déplacer, à commencer par les usagers du train. La SNCF conseille de reporter son voyage. Sur la ligne Caen-Paris par exemple, deux trains seulement le jeudi 23 mars au matin dans le cadre du service minimum, ceux de 6h03 et 7h56. Depuis la capitale, même chose : deux retours seulement sont prévus à 16h59 et 18h08. Et attention : le trafic sera encore perturbé vendredi.

Concernant les transports en commun, à Caen la Mer Twisto ne prévoit en revanche que de légères perturbations sur ses lignes. Prudence toutefois, le réseau sera dévié dans le centre-ville de Caen dès 13h30, avant le départ de la manifestation une heure plus tard.

Blocages et opération escargot sur le périphérique de Caen

Sur la route, attendez vous également à quelques galères : avec à Caen un appel à bloquer l'une des entrées de la ville, le Cour Montalivet, entre le port et la gare, dès 4 heures du matin. Il y aura aussi dès 4h et demi une opération escargot des routiers au départ du parking de co-voiturage situé à Verson, près du périphérique. Sans parler d'actions spontanées. A Lisieux, des perturbations sont à prévoir à hauteur du rond-point de l'Espérance, à partir de 11 h 30, la CGT organisant un barbecue festif à cet endroit.

Dans l'Orne, à Alençon, les syndicats devraient occuper dès 7 heures le rond point des Pyramides connu aussi sous le nom de place du général de Gaulle. Sans parler, bien sûr, d'actions spontanées durant cette journée de grève.

Près d'un enseignant sur deux en grève dans le primaire

Dans l'enseignement, le SNUIPP prévoit 40 à 50% de grévistes dans le primaire au niveau national. Une tendance généralement suivie dans le Calvados et l'Orne. Un service minimum est mis en place. A l'Université de Caen, un bâtiment est toujours occupé par des étudiants mais les cours ont repris en début de semaine après avoir été interrompus.

Dix manifestations prévues dans le Calvados et l'Orne

Outre la manifestation à Caen à 14h30, d'autres rassemblements sont prévus dans le Calvados : à 17 heures à Lisieux et Bayeux, une demi-heure plus tard à Vire et Falaise. Dans l'Orne, le départ sera donné à 10h30 à Alençon, à 11 heures à Argentan, à 17 heures à Flers et 17h30 à L'Aigle et Mortagne.