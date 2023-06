Réforme des retraites : trafic SNCF "très légèrement perturbé" mardi, "normal" à la RATP

A l'occasion de la nouvelle et 14e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites mardi 6 juin, la SNCF annonce ce dimanche que le trafic sera "très légèrement perturbé" avec "9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale". Du côté des transports en Ile-de-France, la RATP indique que le trafic sera "normal" sur l'ensemble du réseau.

"La circulation des trains SNCF Voyageurs sera très légèrement perturbée mardi 6 juin en raison du mouvement social national interprofessionnel, avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale et quelques adaptations possibles sur certaines lignes", a indiqué la compagnie ferroviaire dans un bref communiqué.

Du côté des transports à Paris et en Ile-de-France, "le trafic sera normal" sur l'ensemble du réseau souterrain et de surface, a indiqué la RATP à l'AFP.

Entre 400.000 et 600.000 manifestants attendus en France

Les syndicats appellent mardi à une 14e journée de mobilisation interprofessionnelle, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe Liot visant à annuler le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Outre des grèves annoncées chez les électriciens et gaziers, dans les transports aériens, un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly.

Quelque 250 actions sont prévues en France, qui devraient réunir 400.000 à 600.000 personnes, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale, selon les autorités. Une mobilisation loin du record du 7 mars (1,28 million de participants selon la police), mais qui reste élevée, après un 1er-Mai mobilisateur.

17 interdictions administratives du territoire prises

En amont de la manifestation parisienne du 6 juin contre la réforme des retraites, les services de renseignement du ministère de l'Inférieur "anticipent la participation à la journée nationale d’action de membres de l’ultragauche venus de l’étranger", a indiqué dimanche Gérald Darmanin sur son compte Twitter.

Selon les instructions du ministre de l'Intérieur, "17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises afin d’empêcher ces individus de rejoindre les cortèges et le cas échéant de faciliter leur interpellation". Le ministre indique que "11.000 policiers et gendarmes seront déployés en France mardi, dont 4.000 à Paris, pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester".