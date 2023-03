Réforme des retraites : trafic toujours perturbé dans les trains et les RER jeudi

Le trafic doit s'améliorer, mais restera perturbé à la SNCF jeudi, au dixième jour de la grève reconductible contre la réforme des retraites, indique la direction ce mercredi. SNCF Voyageurs prévoit 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3, 3 Intercités sur 5, aucun train de nuit et 1 TER sur 2 en moyenne.

ⓘ Publicité

En région parisienne, le trafic restera dégradé sur les lignes D et R avec toujours 2 trains sur 5 en moyenne et notamment une interruption entre Châtelet-les-Halles et Gare de Lyon pour la D. Les trois quarts des trains doivent circuler sur les lignes A, E et P, deux tiers pour les lignes C, H, J, L et N, et la moitié du service habituel pour le RER B. Le service sera normal sur les lignes K, U, T4, T11 et T13.

"Les prévisions devraient continuer de s'améliorer légèrement pour le vendredi 17 mars", a indiqué la direction.

Ce mercredi , le taux provisoire de grévistes approchait 15% à la mi-journée selon une source syndicale, un chiffre en forte baisse par rapport au 7 mars dernier (39%).

Trafic normal dans les métros, toujours des perturbations dans le RER

La RATP prévoit un trafic normal pour les métros, bus et tramways jeudi, mais le service restera perturbé sur les lignes A et B du RER. On comptera trois trains sur quatre sur la ligne A du RER et les deux tiers des trains rouleront sur la B, selon un communiqué publié mercredi.

Pour vendredi, la RATP prévoit encore un trafic normal pour le métro, les bus et les trams, "quasi normal" sur la ligne A du RER et "perturbé" sur la ligne B.