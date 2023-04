Réforme des retraites : transports, écoles, éboueurs, les prévisions de grève pour ce jeudi

À quoi faut-il s'attendre ce jeudi 13 avril, 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ? De nouvelles grèves sont à prévoir, la circulation des trains et des transports en commun sera perturbée. La SNCF prévoit quatre TGV en circulation sur cinq en moyenne. Trains, avions, éboueurs : retrouvez les prévisions de grève complètes pour la journée de jeudi.

Moins de monde dans la rue ?

Selon une note des renseignements territoriaux , entre 400.000 et 600.000 manifestants sont attendus jeudi dans toute la France, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Il s'agit de la plus faible prévision depuis le début du mouvement.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, n'a pas exclu qu'il s'agisse de la dernière manifestation de l'intersyndicale au complet. "Vous attendrez le début de la semaine prochaine pour avoir une réponse à cette question", a-t-il répondu sur LCI mardi. Ce mercredi, Emmanuel Macron a indiqué qu'il proposerait aux partenaires sociaux un "échange qui permettra d'engager la suite et de tenir compte des décisions, quelles qu'elles soient, du Conseil constitutionnel" attendues vendredi. "Le pays doit continuer d'avancer", a poursuivi le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse à Amsterdam (Pays-Bas).

À Paris, 40.000 à 70.000 participants sont attendus dans le cortège qui s'élancera à 14h de la place de l'Opéra. Les renseignements territoriaux s'attendent à la présence de 300 à 600 "gilets jaunes" et de 500 à 1.000 "éléments à risque" dans la capitale.

Dans les transports

Sur les rails

La circulation des trains sera à nouveau perturbée ce jeudi, mais moins que lors de la dernière journée d'action le jeudi 6 avril dernier . La SNCF prévoit 3 TER sur 5 et 4 TGV sur 5. La compagnie ferroviaire table également sur aucun train de nuit et seulement un train Intercités de jour sur 5. "Les circulations Eurostar et Thalys seront quasi-normales", a en revanche indiqué la SNCF dans des prévisions de trafic établies ce mardi soir et qui seront affinées mercredi.

En région parisienne, la SNCF prévoit un service "normal à quasi-normal" sur le RER B, mais seulement les trois quarts des trains ou un peu moins sur les lignes de RER A, C et D ainsi que sur les lignes du Transilien N, P, H, L et R.

Dans les transports parisiens

À Paris, seules quelques lignes de métro, non précisées ce mardi soir, connaîtront de légères perturbations, a indiqué de son côté la RATP, la régie des transports. Pour ce qui est des tramways et des bus, le trafic sera normal "sur l'ensemble du réseau", selon la régie des transports parisiens, dont les agents s'étaient déjà un peu moins mobilisés lors de la précédente journée d'action le 6 avril.

Dans les airs

L'annulation d'environ 20% des vols a été demandée aux compagnies aériennes par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. La DGAC prévient toutefois que des perturbations et des retards sont à prévoir et invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage.

Les aéroports franciliens d'Orly et Roissy, les plus fréquentés de France, ne sont pas concernés par les conséquences de la participation des contrôleurs aériens au mouvement, selon le communiqué diffusé ce mardi soir par la DGAC.

Dans l'Éducation

Le 6 avril, le ministère de l'Éducation a compté 8% d'enseignants en grève. Si le taux de grévistes est globalement plus faible qu'au début de la mobilisation, des perturbations seront possibles ce jeudi.

Le syndicat lycéen MNL a de son côté appelé à un blocus général de tous les lycées de France du 12 au 14 avril.

Chez les éboueurs

La CGT de la filière déchets et assainissement de Paris a confirmé mercredi sa détermination à mener un "acte 2" de la mobilisation des éboueurs, avec un nouvel appel à la grève reconductible à partir de jeudi. "On repart, parce que pour nous cette réforme des retraites doit tomber, et ce quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel vendredi ", a déclaré lors d'un point presse Régis Vieceli, secrétaire général du syndicat CGT-FTDNEEA.

La CGT avait annoncé le 28 mars une suspension du mouvement entamé le 6 mars, faute de grévistes en nombre suffisant, afin de remobiliser ses troupes. "On a travaillé pour ça, on a dû rediscuter avec nos camarades, avec nos collègues dans les ateliers, dans les garages, y compris avec les camarades du privé, et on espère bien avoir un fort taux de grévistes demain (jeudi). Il faut que ce soit plus fort que la dernière fois", a ajouté M. Vieceli.

"On a un mouvement tout à fait inédit dans la filière, on n'a jamais eu une telle intensité de grève. Le mouvement ne faiblit pas. Les éboueurs de Saint-Brieuc sont en grève depuis six semaines", a déclaré de son côté François Livartowski, secrétaire fédéral de la CGT-services publics, faisant toutefois état de "très fortes pressions sur les grévistes de la part des employeurs, avec des menaces et intimidations". La CGT a compté "plus d'une quarantaine de débrayages" dans la filière en France, a-t-il ajouté.

Dans les raffineries

Les raffineries reprennent petit à petit du service , après plus d'un mois de grève, même si dans certaines d'entre elles, la production n'a pas encore redémarré ou reste à l'arrêt pour d'autres raisons. Mais un nouvel appel à la grève des salariés de la raffinerie TotalÉnergies de Donges (Loire-Atlantique) a été lancé par la CGT pour ces 13 et 14 avril.

