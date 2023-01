Réforme des retraites : transports, écoles, énergie… les prévisions de grève secteur par secteur pour mardi

De nombreux secteurs devraient être touchés par des perturbations mardi, pour la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. France Bleu fait le point secteur par secteur.

Dans les trains

La circulation des trains sera particulièrement perturbée ce mardi, a annoncé la SNCF dimanche. La compagnie ferroviaire prévoit deux TGV sur cinq sur l'axe Nord, un sur deux dans l'Est, un sur quatre sur l'arc Atlantique, un sur deux sur le Sud-Est et deux sur cinq pour les Ouigo. Sur les lignes qui relient deux villes en région, seul un train sur trois circulera.

Le trafic des trains régionaux sera encore plus affecté avec deux TER sur 10 en moyenne. Un plan de transport sera communiqué ultérieurement par la SNCF dans chacune des régions. Le trafic des Intercités sera également "très fortement perturbé" puisqu'aucun train ne circulera à l'exception d'un aller-retour sur les liaisons Paris-Clermont-Ferrand, Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille. Les trains de nuit seront eux totalement interrompus les nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi.

Côté international, la circulation des Eurostar et Thalys fonctionnera quasi normalement mais le trafic des TGV sera "fortement perturbé" entre la France et la Suisse (Lyria).

Quoi qu'il en soit, la SNCF invite ses usagers à "vérifier la circulation des trains" lundi dès 17 heures sur les sites et applications de la compagnie.

Dans les transports en commun

En Ile-de-France, la SNCF prévoit un train sur trois sur les lignes de RER A, B, et les Transiliens H et U ; un train sur quatre sur la ligne de Transilien K; et un train sur 10 pour les lignes de RER C et D (en partie fermées), le RER E, et les Transiliens J, L, N, P et R, selon un communiqué. Les lignes 4, 11 et 13 du tramway fonctionneront normalement.

La RATP prévoit elle aussi un trafic "très perturbé" ce mardi dans les métros parisiens. Seules les lignes de métro automatiques 1 et 14 circuleront normalement "avec risque de saturation". Le trafic sera "légèrement perturbé" dans les bus, avec en moyenne huit bus sur 10 qui circuleront sur le réseau.

Ailleurs en France, des perturbations sont aussi à prévoir dans les transports en commun. La circulation des bus et des trams sera ainsi très perturbée en Sarthe, rapporte France Bleu Maine , avec un tramway toutes les 18 minutes. À Bordeaux, France Bleu Gironde indique que "16% des agents se sont déclarés grévistes".

Dans l'aérien

Les avions seront également touchés par la grève de mardi. La direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a ainsi demandé dimanche aux compagnies aériennes d'annuler préventivement un vol sur cinq à l'aéroport parisien d'Orly mardi, mais d'autres aéroports pourraient être touchés puisqu'un préavis de grève a été déposé par plusieurs organisations syndicales "en France métropolitaine et outre-mer" et a été "relayé par plusieurs syndicats représentatifs des contrôleurs aériens".

Dans les ports et les docks

La Fédération nationale des ports et docks de la CGT a appelé à poursuivre le mouvement avec un nouvel arrêt de travail d'une journée le 31 janvier, et promis d'amplifier "la lutte à compter de la semaine du 6 février par des actions reconductibles". Le 19 janvier, le trafic avait été interrompu au port de Calais, premier de France pour les voyageurs.

Dans les écoles

Dans l'éducation, le syndicat FSU avait dénombré le 19 janvier 70% d'enseignants grévistes dans les écoles et 65% dans les collèges et lycées, contre 42% et 34% selon le gouvernement. Dans un communiqué commun , les syndicats de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont appelé à "amplifier" le mouvement le 31 janvier.

Les secteurs de l'énergie

Les agents de l'électricité et du gaz sont pour leur part en grève reconductible. Ceux opposés à la réforme des retraites se sont mobilisés durant toute la journée de jeudi dans les centrales électriques, les raffineries et les centrales EDF.

Le 19 janvier, le mouvement avait été suivi dans les raffineries par 70 à 100% des salariés de TotalEnergies selon les sites. Les expéditions de carburants ont été bloquées. La direction d'EDF avait elle comptabilisé 50% de grévistes sur son effectif total, un chiffre en hausse par rapport à la mobilisation du 5 décembre 2019.

Jeudi dernier, outre des baisses de production électriques et des barrages filtrants à l'entrée de certaines centrales, les agents en grève ont mené une foule d'actions dites "Robin des Bois" selon la CGT : partout en France, ils ont "placé en gratuité d'électricité ou de gaz" écoles, HLM et hôpitaux, accordé des tarifs réduits aux petits commerces, et rétabli le courant pour des usagers qui en avaient été privés. "Dans la métropole lilloise, une centaine de logements sociaux et 25 boulangeries ont été passés jeudi en gaz gratuit", a indiqué à l'AFP Claude Martin, secrétaire fédéral de la FNME-CGT.

Dans les services publics

Le 19 janvier, 29,5% de grévistes ont été comptabilisés dans la fonction publique d'État par leur ministère de tutelle. Les programmes de l'audiovisuel public, comme ceux de Radio France, ont été également affectés.

Pour le 31 janvier, l'intersyndicale de la fonction publique appelle à "poursuivre et amplifier la mobilisation" afin "d’exiger que le gouvernement renonce au report de l’âge légal à la retraite de 62 à 64 ans".

Dans les stations de ski

Les deux principaux syndicats des remontées mécaniques, FO et la CGT, ont déposé un préavis de grève pour le 31 janvier, avec pour conséquence, de possibles fermetures de remontées mécaniques, voire de stations entières. Outre la réforme des retraites, ils protestent également contre la modification du régime d'assurance chômage des saisonniers.