Réforme des retraites : transports, éducation, énergie… les prévisions de grève secteur par secteur

Emmanuel Macron persiste et signe : la très contestée réforme des retraites doit être appliquée "avant la fin de l'année", a réaffirmé ce mercredi sur TF1 et France 2 le chef de l'État qui campe sur sa ligne de fermeté face aux manifestations. L'intervention présidentielle a immédiatement fait bondir les organisations syndicales, qui préparent une 9e journée de grève et de mobilisation nationale, ce jeudi. Voici les secteurs concernés.

Trafic "fortement perturbé" à la SNCF et la RATP

Les prévisions SNCF

Le trafic sera "fortement perturbé" prévient la direction de la SNCF qui recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements prévus. La compagnie prévoit :

1 TER sur 3 en moyenne ;

1 TGV Inoui et Ouigo sur 2 ;

Concernant les lignes Intercités : deux allers-retours Paris-Clermont et deux allers-retours Paris-Brive sont prévus, "pas d’autres circulations de trains Intercités de jour et de nuit."

En Ile-de-France : 1 train sur 2 pour le RER A ; 1 train sur 2 pour les RER B ; 1 train sur 3 pour le RER C ; 2 trains sur 5 pour le RER D ; 1 train sur 5 pour le RER E. Concernant les Transilien : 1 train sur 2 pour la ligne K (les trains ne circuleront pas aux heures creuses) ; 1 sur 3 pour les lignes H, J, L, N, P, U ; 2 trains sur 5 pour la ligne R.

La grève reconductible a débuté le 7 mars, et les syndicats appellent à rester mobilisés jusqu'au retrait de la réforme.

Les prévisions RATP

Trafic "très perturbé" dans le métro parisien également. En réponse à l'utilisation du 49.3, le syndicat FO-RATP, premier chez les conducteurs de métro, a appelé à faire de ce jeudi "une journée noire". Seules les lignes 7, 7bis et 9 -outre la 1, la 14 et la 4 partiellement automatisée- seront ouvertes aux horaires habituels, mais seul 1 train sur 2 circulera. Toutes les autres lignes fermeront à partir de 19h30 ou 20h et pour beaucoup n'ouvriront qu'aux heures de pointe. La 10 ne sera ouverte que le matin, entre 06h30 et 09h30. Certaines stations seront également fermées.

En surface, on comptera 80% des bus en circulation et 90% des tramways en moyenne. Un RER sur deux circulera sur les lignes A et B.

RATP : les prévisions de trafic jeudi 23 mars 2023 © Visactu

Dans les airs

La Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) demande aux compagnies aériennes d**'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports** en raison de la grève de contrôleurs aériens. Les plateformes Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac et Lyon-Saint-Exupéry sont concernées par la suppression d'un vol sur cinq au départ ou à l'arrivée.

Ces consignes semblent traduire une mobilisation plus importante des aiguilleurs du ciel que celle observée ces derniers jours, puisque la DGAC avait requis l'annulation de 20% des vols mardi et mercredi, et seulement à Orly et Marseille.

Éducation

Entre 40 et 50% des professeurs du primaire seront en grève ce jeudi, a indiqué le Snuipp-FSU, premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires.

Le syndicat s'attend à de fortes mobilisations dans de nombreux départements comme les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales ou la Haute-Vienne avec plus de 50% de grévistes, la Seine-Saint-Denis (55%) ou encore Paris avec 70% de professeurs des écoles en grève, a détaillé sa secrétaire générale Guislaine David.

"Ça devient un vrai sacrifice pour les enseignants de faire grève au vu du contexte salarial des professeurs des écoles. On remarque également que des collègues s'engagent dans des rassemblements après la classe", a commenté Guislaine David auprès de l'AFP. La plus forte mobilisation dans l'Éducation nationale dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites date de la première journée de mobilisation, organisée le 19 janvier. Le ministère avait enregistré 42,35% de grévistes dans le primaire et 34,66% dans le secondaire (collèges et lycées). Les syndicats avaient, eux, annoncé des taux de grévistes de 65% dans le second degré et 70% dans le primaire.

Trois raffineries à l'arrêt

Seule une raffinerie TotalEnergies sur quatre est en fonctionnement. Les deux raffineries d'Esso-ExxonMobil tournent encore : celle de Fos-sur-Mer fonctionne en débit minimal ; celle de Port-Jérôme-Gravenchon, qui commençait à manquer de pétrole à raffiner, en a reçu lundi. Cependant, les expéditions de carburants restent bloquées dans les deux sites.