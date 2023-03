Réforme des retraites : transports, éducation, énergie… les prévisions de grève secteur par secteur

Alors que l'exécutif clame sa volonté d'"apaisement", et tandis que la polémique enfle sur les violences entre policiers et manifestants , les syndicats opposés à la réforme des retraites appellent de nouveau à manifester ce mardi partout en France. Pour cette dixième journée de mobilisation, "650.000 à 900.000 personnes" sont attendues dans les rues "dont 70.000 à 100.000 personnes à Paris", estiment les renseignements territoriaux. Entre 1,09 million (ministère de l'Intérieur) et 3,5 millions de personnes (CGT) ont défilé lors de la dernière journée de mobilisation, le 23 mars.

Trafic perturbé dans les transports

La grève s'annonce très suivie dans les transports, notamment en Ile-de-France.

Prévisions SNCF

Les prévisions de circulation de la SNCF seront connues dans la journée.

Prévisions RATP

En Ile-de-France, le trafic s'annonce "très perturbé" sur le réseau RER, avec en moyenne un train sur deux sur les lignes A et B, a annoncé dimanche la RATP. Dans le métro parisien, les perturbations devraient être moindres que la semaine dernière, même si la majorité des lignes connaîtront des réductions de fréquence de passage des rames et/ou des restrictions d'horaires. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements.

Dans les airs

Le trafic aérien va rester perturbé au moins jusqu'à mercredi en raison de la grève de contrôleurs aériens.

Éducation

Quelque 30% des professeurs du primaire seront en grève ce mardi a annoncé le SNUipp-FSU, principal syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Une estimation plus faible que lors de la précédente journée de grève interprofessionnelle. Cela s'explique, selon le syndicat, par "les journées de mobilisation qui se succèdent et deviennent un sacrifice financier pour les enseignants". "Il y a également une préoccupation des enseignants de ne pas pénaliser enfants et parents au dernier moment", a affirmé à l'AFP sa secrétaire générale, Guislaine David.

Lundi, le ministère de l'Éducation nationale a totalisé lundi 12 blocages de lycées en France et autant de blocages filtrants. Du côté des universités, le syndicat L'Alternative a annoncé que 62 universités et écoles étaient mobilisées, dont l'université Paris-Dauphine, bloquée pour la première fois depuis le début du mouvement.

Énergie

La grève se poursuit dans les raffineries . Durant le week-end, la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) - dont les expéditions sont toujours bloquées - a été mise à l'arrêt, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, élu national de la CGT Chimie. La raffinerie Petroineos de Lavéra, dans les Bouches-du-Rhône, est aussi à l'arrêt.

Après la réquisition de salariés vendredi, la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), la plus grande de France, avait reconduit la grève jusqu'à lundi. Après le déboutage de sa requête en référé contestant la légalité des réquisitions, la CGT réfléchissait dimanche à un recours devant le Conseil d'État.

Les expéditions sont interrompues à la raffinerie TotalEnergies de Donges (Loire-Atlantique) et à la bioraffinerie TotalEnergies de la Mède (Bouches-du-Rhône). Les débits sont réduits à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) ainsi qu'à la raffinerie Esso-ExxonMobil de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône).

Plus de 20 jours de grève chez les éboueurs

Dans la capitale, les éboueurs sont en grève depuis plus de 20 jours et 7.828 tonnes de déchets sont toujours amoncelées dans les rues. Alors que la grève était jusqu'ici essentiellement l'apanage des éboueurs de la Ville de Paris, qui gère la collecte de la moitié des arrondissements de la capitale, elle pourrait s'étendre à des prestataires privés . Un préavis de grève a notamment été déposé par la CGT pour l'entreprise Polyreva Derichebourg qui s'occupe de la collecte des Xe et XVIIIe arrondissements.

