Réforme des retraites : transports, éducation, les prévisions de grève secteur par secteur pour ce mardi

Pour la quatorzième fois, les syndicats appellent les salariés à une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. Quelque 250 actions sont prévues partout dans le pays, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe Liot , visant à abroger la réforme. Si les perturbations seront moins importantes que lors des précédentes journées de mobilisation, des secteurs seront touchés par la grève. Transports, éducation : voici à quoi il faut s'attendre secteur par secteur.

Dans les transports

Sur les rails

Le trafic SNCF sera "très légèrement" perturbé ce mardi "avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale et quelques adaptations possibles sur certaines lignes", a indiqué la compagnie ferroviaire dans un bref communiqué.

Des perturbations mineures sont annoncées sur le réseau TER Hauts-de-France alors qu'en Normandie , la SNCF Nomad (TER Normandie) indique que " le service sera normal sur l'ensemble des lignes normandes". En revanche, moins de 8 TER sur 10 circuleront en Nouvelle-Aquitaine.

Dans les transports urbains

Du côté des transports à Paris et en Ile-de-France , "le trafic sera normal" sur l'ensemble du réseau souterrain et de surface, a indiqué la RATP à l'AFP. Seules quatre lignes de Transilien seront perturbées : le RER C, le RER D, la ligne H et la ligne N.

À Tours , le tramway circulera normalement sauf pendant la manifestation dans le centre-ville. Le réseau de bus sera lui perturbé. Le métro circulera normalement à Rouen, les réseaux de transports ne connaitront aucune perturbation au Havre ou encore à Évreux. Des perturbations sont à prévoir à Nîmes dans le Gard, à Niort dans les Deux-Sèvres ainsi qu' à Strasbsourg . Il n'y a pas de perturbations prévues à Nantes sur le réseau de bus et de tramway, sauf en raison du passage de la manifestation. Il y aura des difficultés dans les transports en commun de Montpellier .

Dans les airs

La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols à Paris-Orly ce mardi en raison de la participation de contrôleurs aériens à la grève contre la réforme des retraites.

Ces suppressions préventives ont également été requises pour un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes.

Dans l'éducation

Des perturbations sont à prévoir dans les écoles, les collèges et les lycées. Les enseignants sont appelés à faire grève par les syndicats du secteur : FSU, Unsa, SUD éducation - Solidaires, CGT Educ'action, Sgen CFDT, FNEC FP-FO et les SNALC. Dans un communiqué commun, ils appellent "à faire du 6 juin une grande journée de grèves et de manifestations sur l’ensemble du territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites et des avancées sociales". En revanche, aucune prévision du taux de grévistes n'a été communiquée par les syndicats. Quelques blocages d’établissements sont possibles surtout à Paris et dans les grandes villes.

Selon France Bleu Belfort-Montbéliard, les écoles et les services périscolaires de Montbéliard seront perturbés. Il n'y aura pas de cantine scolaire pour plusieurs écoles maternelles de Montbéliard.

14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre ? © Visactu

Les perturbations et les manifestations près de chez vous