Réforme des retraites : très peu de perturbations dans les transports en commun en Loire-Atlantique et Vendée

Les tramways et bus circuleront normalement ce mardi à Nantes.

Quelques perturbations sont annoncées ce mardi dans les transports en commun, en Vendée et Loire-Atlantique, mais sans commune mesure avec les précédentes mobilisations contre la réforme des retraites.

À Nantes, aucun préavis de grève n'a été déposé à la TAN. Il n'y a donc pas de perturbations attendues dans les bus et les tramways, excepté lors du passage de la manifestation.

Plusieurs lignes en centre-ville seront coupées de 10h à 14h30 (et même 9h30 pour la ligne 1 du tram) :

Ligne 1 du tramway : coupée entre Commerce et Duchesse Anne

Ligne 2 du tramway : terminus à 50 Otages

Ligne 3 du tramway : coupée entre Commerce et Hôtel Dieu

Ligne 4 du Busway : parcours normal

Ligne C1 : coupée entre Copernic et Foch Cathédrale

Ligne C2 : terminus à Talensac

Ligne C3 : coupée entre Copernic et Hôtel Dieu

Ligne C6 : coupée entre Delorme et Foch Cathédrale

Ligne 11 : coupée entre Square Daviais et Foch Cathédrale

Ligne 12 : coupée entre Talensac et Foch Cathédrale

Ligne 23 : coupée entre Copernic et Talensac

Ligne 26 : coupée entre Gaston Veil et Delorme

Ligne 54 : terminus à Delorme

Navette aéroport : terminus à hôtel Dieu

Ces informations seront également disponibles en temps réel : sur le site internet tan.fr rubrique info trafic, l’appli mobile Tan et sur Twitter via le compte officiel @reseau_tan. L’espace Mobilité de Commerce sera fermé entre 12h30 et 14h.

À Saint-Nazaire, les transports en commun sont organisés comme suit :

hélYce, U1 - U2 - U3 - U4 : horaires du samedi

circuits scolaires : légères perturbations

T3 – T4 – T5 - C1 - C2 – L 13, Zenibus / Liberty’Bus : aucune perturbation

Plus d'informations à AlloStran (02 40 00 75 75) ou sur le site de la STRAN .

Très peu de perturbations également à La Roche-sur-Yon. Huit bus ce mardi ne prendront pas le départ (sur environ 400). La direction du réseau Impulsyon annonce de très légères perturbations sur les lignes 1, 2 et 6, dans le centre-ville. Les dessertes entre La Roche-sur-Yon et les communes de sa périphérie se feront normalement.