Réforme des retraites : trois manifestations prévues en Dordogne ce mardi

Périgueux, Bergerac et Sarlat : comme la semaine dernière, trois manifestations contre la réforme des retraites sont prévues en Dordogne ce mardi 31 janvier, à l'appel de l'intersyndicale.

A Périgueux, les syndicats appellent à se mobiliser à 10h30 devant le palais de justice. La semaine dernière, ils étaient 6.500 selon la police, 10.000 selon la CGT. A Bergerac, une manifestation partira à 15h du palais de justice. A Sarlat le rendez-vous est donné à 15h place de la Grande Rigaudie.

En tout en Dordogne, entre 10.000 et 15.000 personnes ont défilé en Dordogne le 19 janvier. L'intersyndicale s'attend à une grosse mobilisation ce mardi, et de grosses perturbations sont à prévoir , notamment dans les transports, à l'école et dans les administrations. Ce lundi, la confédération paysanne a appelé tous les agriculteurs à rejoindre la mobilisation.