Réforme des retraites : trois manifestations sont prévues en Mayenne le 28 mars pour aller "jusqu'au retrait"

En Mayenne, l'intersyndicale, qui se dit "plus que jamais unie et déterminée", appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestations avec non pas un, ni deux, mais trois rassemblements contre la réforme des retraites dans notre département le mardi 28 mars 2023.

La première manifestation est prévue à 11h devant la CPAM de Laval boulevard Montmorency. Les deux autres ont lieu à 16h30 place Clémenceau à Mayenne et place Paul Doumer à Château-Gontier.

Obtenir le retrait de la réforme

"Nous ne tournerons pas la page comme l’exige l’exécutif. Le mouvement social et syndical est ancré dans le paysage. Il confirme la détermination du monde du travail à obtenir le retrait de la réforme", écrivent les syndicats mayennais dans un communiqué.

La dernière mobilisation mayennaise le jeudi 23 mars a rassemblé plus de 9.000 manifestants dans les rues de Laval, d'après les syndicats. Ils étaient 5.000 selon la préfecture de la Mayenne.

