Réforme des retraites : opération de blocage au tunnel du Fréjus pour appeler à la mobilisation le 6 juin

Une manifestation spontanée a eu lieu ce jeudi matin sur la rampe d'accès au tunnel du Fréjus, à Modane (Savoie). Des dizaines de militants de l’intersyndicale ont organisé une opération de blocage, en dessous du nouveau pont, entre 6h30 et 11h. "Le barrage, qui se voulait filtrant au départ, s'est très vite transformé en blocage et la circulation a été entravée", nous a-t-on indiqué. Le tunnel a été fermé dans les deux sens de circulation, par précaution, le temps de la manifestation, qui n'avait pas été déclarée.

Réouverture du tunnel à 10h50

Les opposants à la réforme, dont une poignée avaient le visage masqué, ont distribué des tracts et des cafés aux chauffeurs routiers et aux automobilistes. Objectif : appeler à la mobilisation pour la 14e journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, le mardi 6 juin, avant l'examen de la proposition de loi portée par le groupe parlementaire indépendant Liot visant à abroger la réforme des retraites. Le tunnel a pu rouvrir vers 10h50, et certains manifestants sont repartis en bus.

"Le message est clair : Non à la retraite des morts", écrit la CGT dans un communiqué. "La seule solution pour le gouvernement et le Medef pour calmer la colère des travailleurs est de retirer la loi retraites. Le 06 juin s’annonce énorme. A l’ordre du jour, des piquets de grève devant toutes les entreprises et des manifestations intersyndicales et interprofessionnelles massives".

