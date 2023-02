Sa réflexion autour de ses conditions de travail ne date pas d'hier, mais c'est ce jeudi que Patrick a choisi de toquer à la porte de l'union départementale Force Ouvrière (FO) à Belfort, après plusieurs journées de grève organisées dans le cadre de la contestation du projet de réforme des retraites.

Cet ancien militaire, pour qui « le syndicat n'avait pas force de loi dans son milieu », est le premier salarié de son entreprise à s'encarter, car il est plus que temps pour lui de se donner les moyens de « défendre des valeurs. »

Employé en logistique dans un magasin d'ameublement du Territoire de Belfort, il observe depuis plusieurs années la dégradation de ses conditions de travail : « Les salaires sont de plus en plus tirés vers le bas et rien ne nous permet plus d'évoluer dans une carrière. Là où l'employeur défend une certaine polyvalence des salariés, nous sommes devenus en fait interchangeables, et de plus en plus isolés les uns des autres. Car nous ne sommes pas "payés pour nous parler" ! nous rappelle-t-on souvent » commente ce salarié de 58 ans.

Le syndicalisme comme seul moyen de lutte

Patrick estime que les syndicats pâtissent parfois d'une image négative dans le monde du travail, en particulier dans le privé : « Les syndicalistes sont très souvent caricaturés dans les médias. La plupart des gens ne retiennent que cette image. Ils ne sont pas convaincus qu'on puisse les aider. Ils assimilent les discours qu'ils entendent à des paroles en l'air ! » analyse-t-il.

Après avoir d'abord rejoint son comité d'entreprise (CSE), ce belfortain s'est intéressé au dialogue social : « C'est parce que j'ai côtoyé des personnes syndiquées en tant qu'élu que j'ai changé de regard. J'ai rencontré des gens qui sont là pour animer un dialogue, c'est le seul moyen que nous avons en tant que salariés pour créer un rapport de force. Ce n'est pas de la politique, mais un outil pour porter des revendications collectives, pour fédérer. »

Il n'est pas le seul à se rapprocher des organisations syndicales ces derniers temps alors que les crispations se multiplient dans les entreprises autour de la hausse du niveau des salaires : « Les gens commencent à se poser des questions sur leurs fiches de paie, sur leurs retraites. La plupart des salariés qui nous sollicitent viennent pour cela, avec des inquiétudes liées au contexte économique, des craintes de plan social. Nous pouvons leur donner des outils pour négocier, leur proposer des formations, entre autres » explique Sébastien Mercier, secrétaire départemental FO pour le Territoire de Belfort.

L'essentiel pour ce dernier, comme pour Patrick, étant de se regrouper : « Le syndicat c'est un réseau. Nous ne sommes pas une administration, ni un parti politique. Nous sommes juste des salariés qui aidons d'autres salariés ! » clarifie Sébastien Mercier.

Tous les contacts de la part de salariés ne se traduisent pas nécessairement par des adhésions effectives, mais certains syndicats revendiquent une hausse de près de 50% de leurs nouveaux membres au mois de janvier dernier.

