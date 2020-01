Réforme des retraites : un concert de soutien aux cheminots en grève organisé à Saran (Loiret)

Saran, France

Une salle des fêtes remplie, de la musique, un bar qui tourne à plein régime: c'était soir de fête à la salle municipale de Saran (Loiret), près d'Orléans, samedi. L'intersyndicale des cheminots, avec en tête la CGT, a organisé une soirée entremêlée de musiques et de discours pour soutenir les cheminots grévistes.

Après un mois et demi de grève et une mobilisation en baisse par rapport aux premiers jours, la soirée a permis aux cheminots de se retrouver et de remplir la cagnotte de solidarité pour les salariés SNCF en grève du secteur d'Orléans-Les Aubrais.

Reportage France Bleu Orléans au concert de solidarité pour les cheminots grévistes à Saran. Copier

500 à 600 manifestants à Orléans samedi après-midi

Samedi chargé pour l'intersyndicale des cheminots orléanais. Plus tôt dans la journée, ils ont organisé une manifestation dans les rues d'Orléans. Entre 500 et 600 personnes ont marché, contre 2000 jeudi dernier, alors le syndicat Unsa annonçait en même temps la suspension de la grève à la RATP à partir de ce lundi.

La prochaine grande journée d'action intersyndicale est prévue vendredi prochain avec une opération "Gares mortes en région Centre".

Les chansons et discours de la soirée étaient ouvertement anti-Macron et anti-gouvernement. © Radio France - Guillaume Drechsler