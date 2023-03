Réforme des retraites : un dispositif de contrôles mis en place pour la manifestation à Vire

A quoi faut-il s'attendre ce samedi lors de la manifestation régionale contre la réforme des retraites à Vire ?

Difficile à dire, une chose est sûre, les services de l'Etat prennent la menace de débordements très au sérieux dans la sous-préfecture du Calvados, là où Elisabeth Borne a été élue députée quelques semaines après sa nomination à la tête du gouvernement.

Dans un communiqué, la préfecture du Calvados indique que "Face aux émeutes et nombreuses violences et dégradations observées lors des récentes manifestations, les services de l’État mettront en place un dispositif de contrôles afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes. Des mesures d’interdiction ont par ailleurs été édictées (interdiction d’utilisation, de détention, de transport et d’usage d'engins pyrotechniques et inflammables ; interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées en centre-ville de Vire)."

Des commerces et des banques ont décidé par mesure de précaution de protéger leurs vitrines © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Il est conseillé aux automobilistes d'éviter de se rendre à Vire entre 9 heures et 18 heures

De nombreux commerçants situés sur le parcours baisseront le rideau ce samedi. D'ores et déjà, plusieurs d'entre eux ont choisi de faire installer des panneaux de bois pour protéger leurs commerces. Il devrait y avoir de toute façon peu de monde, à part les manifestants, en centre-ville ce samedi.

La préfecture du Calvados précise que "la circulation routière et le stationnement seront fortement perturbés toute la journée en centre-ville et sur les axes routiers avoisinants. Des dispositions réglementaires ont en effet été prises afin de sécuriser le parcours officiel de la manifestation et ses alentours : interdiction de circulation des poids lourds et interdiction de stationnement tout le long du parcours. Il est donc conseillé aux usagers de la route ne souhaitant pas participer à la manifestation d’éviter de se rendre à Vire-Normandie entre 9 heures et 18 heures."

Le parcours officiel de la manifestation - Préfecture du Calvados

La manifestation partira à 14h30 suivant le parcours indiqué ci-dessus, mais le rassemblement débutera dès 10 heures Porte Horloge. La Préfecture du Calvados rappelle, à toutes fin utiles, qu'"en cas de dommages causés à des personnes et des biens, la responsabilité civile et pénale des manifestants pourra être engagée."