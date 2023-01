Réforme des retraites : un mardi noir en perspective dans les deux Charentes

Plus d'un million de personnes avaient manifesté le jeudi 19 janvier dernier d'après le décompte de la police, deux millions selon les organisations syndicales. Entre 20.000 et 26.000 manifestants ont été totalisés dans les deux Charentes, dont 10.000 à La Rochelle et autant à Angoulême. Les syndicats comptent amplifier la grogne ce mardi 31 janvier. Cinq manifestations sont programmées.

A 10h, devant la gare d’Angoulême

A 10h30, place Colbert à Rochefort

A 10h30, devant le Palais de Justice à Saintes

A 14h30, sur le parvis de la gare à La Rochelle

A 17h, devant la sous-préfecture de Cognac

Education nationale

Cette mobilisation va fortement dégrader le fonctionnement dans les établissements scolaires, les transports en commun et les autres services publics. Dans l'éducation nationale, l'intersyndicale (Sud éducation, FERC-CGT, FSU, FNEC-FP-FO, Sud recherche EPST, solidaires étudiant-es, Unsa éducation, SGEN CFDT, SNALF, UNEF, MNL, et la FAGE) appelle les personnels à "amplifier la grève *"* dans un communiqué commun, dénonçant "politique salariale scandaleuse, réforme des retraites, réforme des lycées professionnels sont tous des projets de société dangereux, des projets de régression sociale."

La mobilisation du monde enseignant aura aussi valeur de test. Le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, prévoit 50% de grévistes mardi dans les écoles. Le 19 janvier, la FSU avait dénombré 70% d'enseignants grévistes dans les écoles et 65% dans les collèges et lycées, contre 42% et 34% selon le gouvernement. Autres conséquences, la restauration scolaire et l' accueil périscolaire seront à nouveau amputés. Les parents d'élèves sont invités à envisager un mode de garde alternatif.

Trafic ferroviaire

Les quatre organisations syndicales de la SNCF (CGT Cheminots, Unsa Ferroviaire, Sud Rail et CFDT Cheminots) appellent à suivre le mouvement de façon "unitaire" ce mardi 31 janvier. Le trafic ferroviaire va donc subir de grosses perturbations ce mardi en Nouvelle-Aquitaine. La SNCF prévoit en :

1 TGV sur 4 sur l'arc atlantique (2 Ouigo sur 5)

1 TER sur 5 en Nouvelle-Aquitaine

en Nouvelle-Aquitaine Aucun train Intercités

Réseaux de bus

Tous les réseaux de transport en commun risquent aussi d’être impactés. Exemple sur le réseau de bus Yelo dans l'agglomération rochelaise**. le réseau de bus Yélo sera fortement perturbé sur les lignes ILLICO 1, ILLICO 2, ILLICO 3, ILLICO 4, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 221, 300, 310, 321. Les autres lignes ne seront pas impactées. Dans l'agglomération de Royan en revanche, Cara'Bus indique que les perturbations seront légères. Idem pour le réseau Möbius de la STGA à Angoulême. La direction indique que 83,3% des services seront assurés. Une déviation des lignes de bus du centre-ville est mise en place dès 9h30, et jusqu’à 14h30, en raison du cortège de la manifestation.

FPT, Poste, raffineries, dockers

La fédération CGT des Services publics a déposé un préavis de grève très large, du 1er au 28 février, pour l’ensemble des agents de la Fonction publique territoriale et pour les salariés des entreprises de l’eau et de l’assainissement, ou du secteur privé du logement social. Par ailleurs, une forte mobilisation est encore attendue ce mardi, selon les syndicats de la Poste.

La CGT des ports et docks, de la raffinerie et de l’énergie annonce une nouvelle mobilisation de 72 heures le 6 février prochain. Au port de La Pallice à La Rochelle, 100% des 140 dockers étaient en grève le 19 janvier, selon la CGT.