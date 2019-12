Réforme des retraites : un millier de personnes dans les rues de Limoges pour maintenir la pression

Moins nombreux que la veille, ils étaient tout de même un millier à se mobiliser ce vendredi matin dans les rues de Limoges pour dire non à la réforme des retraites. Une mobilisation des salariés du public et du privé en centre ville pour maintenir la pression contre le gouvernement.

Limoges, France

Salariés de la fonction publique, ou du secteur privé mais aussi des étudiants et quelques gilets jaunes ont manifesté ce vendredi matin dans les rues de Limoges au lendemain de la mobilisation massive qui avait réuni 20 000 personnes la veille dans l'ancienne capitale régionale du Limousin.

L'objectif pour tous : ne pas relâcher la pression avant mardi prochain jour d'une nouvelle grosse journée d'action nationale contre la réforme des retraites. "On sait qu'on est entré dans un combat et que ça va durer donc il faut appeler à la grève tous les jours, on commence à s'organiser pour durcir les actions la semaine prochaine" explique notamment Laurent Monteil à la CGT énergie.

Parmi les manifestants le personnel hospitalier reste trés mobilisé © Radio France - Françoise Ravanne

Une étape à la permanence d'une députée LREM

Les slogans au sein du cortège ciblent principalement Emmanuel Macron et son gouvernement mais la république en marche est aussi visée par les manifestants qui se sont rendus dans le calme à la permanence de la députée LREM de la Haute-Vienne Sophie Baudoin Hubière même si cette dernière était semble-t-il absente.

Le cortège prend la direction de la permanence de la députée Sophie Baudoin-Hubière au milieu des fumigènes © Radio France - Françoise Ravanne

Les étudiants inquiets pour leur avenir également mobilisés

" On est d'abord là pour dénoncer la précarité, mais les retraites ça concerne aussi même si c'est encore loin" explique Chloé étudiante en fac de lettres à Limoges.

Des étudiants ont tenus à être pour faire part de leurs craintes sur l'avenir © Radio France - Françoise Ravanne

Et au terme de la manifestation, les cheminots se sont retrouvés en assemblée générale à la gare de Limoges où ils ont reconduit la grève jusqu'à lundi prochain. Un nouveau rassemblement est également prévu ce samedi après midi dans les rues du centre ville.