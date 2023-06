Réforme des retraites : une 14e manifestation à Metz

Les opposants à la loi retraite restent mobilisés quasiment six mois après le lancement du mouvement. Ils appellent à se rassembler ce mardi 6 juin à 14 heures devant la gare de Metz. Les cantines et accueils périscolaires seront fortement impactés par cette journée de grève à Metz et Thionville.

Plusieurs dizaines de militants de la CGT réunis devant la gare de Metz le 13 avril 2023. © Radio France - Bastien Munch L'acte 14 du mouvement de lutte contre la loi retraite se tiendra ce mardi 6 juin à Metz devant la gare avec un appel de l'intersyndicale à se rassembler à 14 heures. Puis, le cortège s'élancera en direction de la place Raymond Mondon, rue des Clercs, place d'Armes, en Fournirue, arrivée place Mazelle. ⓘ Publicité Un peu plus tôt à 11h30, la CGT éducation doit se mobiliser à Metz devant la direction départementale des services de l'Education nationale pour demander des revalorisations salariales. Les cantines impactées, les transports en commun épargnés A Metz, seules huit cantines sur 64 seront en mesure de servir à manger ce mardi midi. L'accueil périscolaire est un peu dégradé. On note également que 18 classes sont fermées toutes écoles confondues à Metz. Et l'école maternelle des peupliers affiche portes closes, un service minimum d'accueil des enfants est mis en place par la mairie. A Thionville, les cantines et accueils périscolaires sont fermés dans quasiment toutes les 35 écoles. loading Les réseaux de bus du Met', Citeline ou encore Forbus n'annoncent aucunes perturbations dans leurs plans de transport. Faible impact également à la SNCF . loading En tout, 250 manifestations sont annoncées en France. Les premiers décrets d'application du texte ont été publiés au journal officiel le week-end dernier et jeudi 8 juin, la proposition de loi du groupe LIOT à l'assemblée nationale sera débattue. L'objectif est de revenir sur le recul de l'âge légal de départ à 64 ans mais cette initiative a très peu de chance d'aboutir. À lire aussi Réforme des retraites : grèves, manifestations, à quoi faut-il s'attendre ce mardi ?