Réforme des retraites : une banderole "Sorry Charles" déployée au cap Blanc-Nez par l'intersyndicale

Depuis le cap Blanc Nez, les syndicalistes ont déployé une banderole "Sorry Charles, see you later"

Avant une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril, l'intersyndicale a décidé de mener différentes actions contre la réforme des retraites. Ce jeudi 30 mars, près de 150 syndicalistes de Calais, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer ont voulu faire un clin d'œil en déployant des banderoles depuis le cap Blanc-Nez.

Une banderole "Borne change de cap" depuis le cap Blanc-Nez

Face aux côtes anglaises, malgré le vent et la pluie, des syndicalistes ont déployé une banderole "Sorry Charles, see you later" comprenez "Désolé Charles, à la prochaine". Une action symbolique après l'annulation de la visite en France du monarque britannique pour cause de mobilisation contre la réforme des retraites.

L'intersyndicale a choisi l'un des points le plus proche des côtes anglaises pour adresser ce message aux anglais, mais en réalité c'est bien à Emmanuel Macron qu'il s'adresse, comme l'explique Hervé Caux, de la commission exécutive Union Locale CGT Calais : "Sur notre banderole on s'excuse de ne pas avoir reçu Charles III. Cela signifie "son altesse n'a pas pu recevoir son altesse". Pour ceux qui connaissent l'histoire, Napoléon à Boulogne-sur-Mer tourne le dos à l'Angleterre, Macron a plus ou moins tourné le dos à l'Angleterre aussi. On doit d'ailleurs l'appeler "Monsieur le Roi Macron", avec son arrogance, son mépris et son dédain vis à vis de la population française il faut qu'il ouvre les yeux."

Une autre banderole a été installée sur laquelle on peut lire : "Borne change de cap" en lettres rouges sur fond blanc. Une action clin d'œil avant la journée de mobilisation du jeudi 6 avril. Hervé Caux, de la commission exécutive Union Locale CGT Calais insiste le but c'est de multiplier les actions pacifistes : "On essaie d'innover, avant la mobilisation du 6 avril. On maintient le cap en faisant des actions diverses et variées. Pour l'instant on reste sur des actions pacifistes même si le gouvernement veut nous faire monter en puissance."