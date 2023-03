Réforme des retraites : une centaine de grévistes de la CGT bloque le site Total de Pau ce lundi

Nouvelle action coup de poing de la CGT en Béarn ce lundi 27 mars contre la réforme des retraites. Des militants se sont rassemblés au petit matin sur le site de TotalEnergies, avenue Jean Feger, à Pau. Ils bloquent depuis 6h45 les entrées du personnel. Des barricades enflammées ont été érigées devant le centre scientifique et technique.

Entre 100 et 150 grévistes sont mobilisés selon la CGT, dont des salariés de chez TotalEnergies. "La réforme des retraites, c'est non !" martèle le syndicat. "Surtout quand le PDG s'augmente de 10% et qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Alors on bloque tout, partout, jusqu'au retrait !". Une nouvelle action à la veille de la 10e journée de manifestation et grève générale contre la réforme ce mardi 28 mars. Rendez-vous est donné à 10h30 place de Verdun à Pau.