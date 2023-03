Réforme des retraites : Une centaine de manifestants devant la permanence de Géraldine Bannier en Mayenne

Une centaine de manifestants se sont retrouvés ce samedi 18 mars 2023 devant la permanence parlementaire de la députée Modem Géraldine Bannier à Château-Gontier-sur-Mayenne pour dire non au 49-3 et non à la réforme des retraites.

Les manifestants se sont retrouvés devant la permanence de la députée Modem pour "mettre la pression aux élus". © Radio France - Selma Riche Une centaine de manifestants opposés à la réforme des retraites se sont donnés rendez-vous ce samedi 18 mars 2023 devant la permanence parlementaire de la députée Modem Géraldine Bannier à Château-Gontier-sur-Mayenne. Ils ont collé des autocollants sur sa vitrine avant de descendre dans le centre-ville et de s'arrêter sur deux ronds-points. Les manifestants ont recouvert d'autocollants la vitrine de la permanence parlementaire de Géraldine Bannier. © Radio France - Selma Riche