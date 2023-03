Réforme des retraites : une centaine de manifestants devant le centre de tri de la Poste à Pau

L'ambiance est bon enfant devant le centre de tri de la Poste, depuis 6h30 ce jeudi matin, avenue de Buros à Pau. Les manifestants font brûler des palettes et des pneus et bloquent la plateforme. L'électricité a également été coupée et aucun colis ne peut être expédié pour le moment. Mais les salariés peuvent entrer et sortir du site, c'est donc une action plutôt symbolique.

La CGT souhaite se faire entendre avec ce genre d'actions. Lundi déjà, le centre Jean Feger de Total Energies à Pau avait déjà été bloqué. D'autres matins, d'autres sites ont été visés, comme Amazon à Morlaas, les eaux d'Ogeu ou encore le trafic SNCF bloqué à Lescar.