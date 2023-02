Réforme des retraites : une hausse du nombre d'adhérents dans les syndicats de la Mayenne

Les syndicats ont le vent en poupe actuellement. La mobilisation contre la réforme des retraites met en valeur leurs actions et plusieurs d'entre eux enregistrent une hausse du nombre d'adhésions. + 10.000 adhérents à la CFDT au niveau national, + 7.000 à la CGT et + 5.000 chez Force Ouvrière depuis janvier. Des chiffres en nette hausse, des salariés qui viennent toquer à la porte des syndicats, le phénomène se confirme aussi en Mayenne.

Chez Solidaires 53, qui comprend le syndicat Sud, une vingtaine de salariés a adhéré depuis le mois de janvier, d'après Angèle Lecherbault, institutrice à Mayenne. "Les conditions de travail sont de plus en plus dégradées. On le voit, c'est dans tous les corps de métier. Et je pense que comme on est visibles là en ce moment dans la rue, les gens se retournent vers les syndicats. On a vraiment un moyen pour porter des revendications dans le monde du travail" explique cette adhérente.

Le résultat d'un "mépris" ?

Pour Sébastien Lardeux, représentant départemental chez Force Ouvrière, le regain de forme des syndicats, appelés aussi "corps intermédiaires", est un retour de bâton pour le président de la République. "Macron depuis quelques années, a méprisé les organisations syndicales et les organisations représentatives des salariés de ce pays. D'ailleurs, il continue avec sa réforme des retraites. Nous ne sommes pas des corps intermédiaires, nous sommes des interlocuteurs sociaux. Ce n'est pas exactement la même chose" déclare ce soignant mayennais.

L'unité, ça plaît

D'après Loïc Broussey, un des représentants du syndicats UNSA, l'unité affichée entre tous les syndicats de la Mayenne contre la réforme des retraites attire aussi les salariés. "Le fait que tous les syndicats, les grandes confédérations comme les plus petites, soient unis avec un même objectif depuis si longtemps, donnent aux citoyens à penser que finalement, les syndicats, quand ils sont ensembles, peuvent obtenir des choses (...) Il faut bien comprendre pourquoi il y a plusieurs organisations syndicales parce que chacune a des moyens d'action qui sont différents entre les réformistes et les contestataires. Les choix d'actions ne sont pas les mêmes, mais-là l'objectif est le même et il est partagé par tous" note Loïc Broussey.