VIDÉO - Réforme des retraites : une manifestation aux flambeaux rassemble 500 personnes à Dijon

Un cortège nocturne, à Dijon, contre la réforme des retraites . Jeudi 26 janvier 2023, environ 500 personnes se sont rassemblées devant la préfecture à l'appel d'une intersyndicale, avant un défilé dans le centre-ville jusqu'à la place Darcy. Avec une particularité bien visible : des flambeaux ont été distribués aux manifestants. Une manière de se montrer et de (re)mobiliser, à l'approche du mardi 31 janvier et la nouvelle grosse journée de mobilisation attendue - avec des manifestations prévues à Beaune, Montbard et Dijon. Le 19 janvier, la manifestation dijonnaise avait rassemblé plus de 10.000 personnes.

La marche aux flambeaux, en vidéo