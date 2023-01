Réforme des retraites : "Une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis longtemps" sur la plateforme de Carling

"On a vraiment deux camps ici", raconte Arnaud Ruscha, délégué CGT et secrétaire du comité d'établissement d'Arkema Carling, invité de France Bleu Lorraine, jeudi 19 janvier. Huit organisations syndicales appellent à la grève ce jeudi pour contester la réforme des retraites , présentée le 10 janvier par le gouvernement, et qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. À la plateforme pétrochimique de Carling, un piquet de grève a été installé dès l'aurore, en attendant la manifestation à Metz l'après-midi. "On bloque les camions avec les produits, et on laisse juste passer les salariés pour leur parler de notre vision de la réforme", explique le syndicaliste.

Selon lui, une trentaine de salariés ont participé à cette première mobilisation matinale. "C'est vraiment un public partagé", continue Arnaud Ruscha. "Certains salariés sont résignés sur la situation, à cause du contexte actuel. D'autres sont au contraire bien informés et n'ont pas l'intention de se laisser faire." Le délégué CGT du site dit constater "une mobilisation qu'on n'a pas vue depuis longtemps sur la plateforme". "Des gens font grève alors que ce n'est pas dans leur habitude, on a aussi des primo-grévistes", assure-t-il.

"On sacrifie une partie de notre salaire"

Arnaud Ruscha met aussi en avant la pénibilité des métiers sur la plateforme pétrochimique. "On travaille sur des installations qui drainent des produits très dangereux. C'est un site classé Seveso 3 seuil haut, donc la pénibilité on la constate au quotidien", affirme le syndicaliste. "On travaille 365 jours par an, 24 heures sur 24, en continu. Le tout dans le froid et au contact d'un tas de produits chimiques très dangereux. Heureusement, il y a des réglementations qui nous permettent de travailler en toute sécurité."

Et les sept syndicats de l'intersyndicale de Carling commencent déjà à penser à la suite du mouvement. "La détermination est entière", dit Arnaud Ruscha. "On a l'intention de se réunir pour choisir les modalités des prochaines dates qui seront annoncées. Mais si le gouvernement ne recule pas aujourd'hui, ce qui est peu probable, on continuera. Plutôt que travailler deux ans de plus, on préfère sacrifier une partie de notre salaire dans cette grève." À Metz, la manifestation doit partir du parvis de la gare à 14 heures.