Réforme des retraites: une nouvelle journée de mobilisation ce mardi

Après la journée nationale du 5 décembre et deux autres jours de mobilisation la semaine dernière, les syndicats, pour une fois tous unis, organisent ce mardi une nouvelle journée de grève générale interprofessionnelle contre le projet de réforme des retraites.

Auvergne, France

La mobilisation avait été importante le 5 décembre en Auvergne: plus de 15.000 manifestants à Clermont, 5.000 au Puy, entre 2 et 3.000 à Montluçon, Moulins, Vichy et Aurillac. Elle devrait l'être encore ce mardi pour cette première journée de grève générale interprofessionnelle avec un front syndical uni.

Tous les syndicats appellent à la grève, y compris les organisations réformistes comme la CFDT, la CFTC, l'Unsa ou les étudiants de la Fage. Ce mardi risque d'être décisif dans le rapport de force entre la rue et le gouvernement; le nombre de grévistes et celui des manifestants sera scruté de près.

Des manifestations sont une nouvelle fois prévues dans les principales villes de la région.

A Clermont-Ferrand: 10 heures, place du 1er mai

Dans l'Allier: 10H30 pour les trois rassemblements, rendez-vous place Jean Dormoy à Montluçon, place de la Poste à Vichy et place de la Liberté à Moulins.

Au Puy: 10H30, place Cadelade

A Aurillac: 14H, rond-point de la Montade.