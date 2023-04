Réforme des retraites : une opération péage gratuit menée par des manifestants en Savoie

Les opposants à la réforme des retraites ne comptent pas lâcher. Ce samedi matin, encore une nouvelle action est menée par l'intersyndicale d'Albertville (Savoie). Une trentaine de manifestants mène une opération "péage gratuit" à l'entrée de l'A430 au niveau de la barrière de péage de Sainte-Hélène-sur-Isère.

Pendant plus de deux heures, les manifestants ont laissé passé des voitures sur cette entrée d'autoroute. Puis, l'opération a pris fin peu après 10h15 lorsque les gendarmes sont arrivés sur place. Selon nos informations, l'évacuation s'est déroulée dans le calme.

Manifestation dans le calme

Il n'y pas eu de ralentissements particulier à cet endroit, malgré la fermeture de certaines voies de circulation par les opposants. "C'est fatigant et usant parce que cela fait des mois qu'on est dans un dialogue de sourd mais nous restons mobilisés jusqu'au retrait de cette réforme", lance Jacky, représentant de l'intersyndicale d'Albertville présent sur l'opération ce matin.

Les manifestants sont arrivés vers 8h15 et ont neutralisé une grande partie des barrières de péages, seules trois sont accessibles en voiture et elles sont grandes ouvertes. "Nous allons rester jusqu'à ce que l'on se fasse déloger, le but c'est de remettre la pression sur le gouvernement en faisant perdre de l'argent à Area", abonde Jacky.