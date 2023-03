Réforme des retraites : une partie de la rocade de Laval interdite à la circulation et déviation via Ernée

Ce mardi 7 mars est la 6e journée de mobilisation et de grève contre la réforme des retraites. Les salariés du public et du privé sont invités à descendre dans la rue par l'intersyndicale pour exiger le retrait du texte actuellement débattu au Sénat. Une manifestation va se dérouler sur la rocade nord de Laval entre les ronds-points du Zoom et Décathlon. Cette partie-là de la RD 900 sera donc exceptionnellement fermée à la circulation "de 9 h 30 à la dispersion du cortège" annonce la préfecture de la Mayenne. Des déviations seront également mises en place sur l'axe Mayenne-Laval (RN 162), via Ernée.

