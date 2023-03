Réforme des retraites : une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée déposée à l'Assemblée

C'était l'une des hypothèses envisagées par l'opposition depuis l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire adopter la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée. Il fallait pour cela disposer de la signature d'au moins 185 parlementaire. Ils sont finalement 252 députés et sénateurs à l'avoir signée : une proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée (RIP) a été déposée vendredi matin sur le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale, a appris franceinfo ce dimanche auprès de Stéphane Peu, député communiste de la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis. Un RIP prévoit la possibilité d'organiser une consultation populaire.

Le texte propose qu'il soit impossible de reporter l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Il vise donc l'annulation de la réforme des retraites, dont l'article 7 prévoit le report de cet âge à 64 ans.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, doit examiner la recevabilité de cette proposition de loi lundi matin et, si elle est recevable, s'est engagée à la transmettre dans la foulée au Conseil constitutionnel, a précisé Stéphane Peu. Les Sages auront ensuite un mois pour l'examiner et dire si un référendum peut être organisé. Si oui, la proposition de loi aura neuf mois pour recueillir le soutien de 10% des électeurs, soit 4,7 millions de personnes. Si elle y parvient, le Conseil constitutionnel publiera un décret, l'Assemblée et le Sénat auront alors six mois pour se saisir du dossier et, s'ils ne le font pas, le président de la République devra organiser un référendum.

L'option de recourir à un référendum d'initiative partagée était évoquée depuis plusieurs jours par les membres de la Nupes car il "permet de bloquer pendant neuf mois la mise en oeuvre de cette réforme", selon la députée socialiste Valérie Rabault. "Cela peut être un bon moyen de bloquer la loi", commentait le député La France insoumise Eric Coquerel ce dimanche sur franceinfo.

Lundi également, les deux motions de censure déposées par le groupe Liot et pas le groupe Rassemblement national de l'Assemblée seront débattues et mises au vote à partir de 16H00.