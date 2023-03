Réforme des retraites : une quatrième journée de manifestations spontanées et de tensions ?

La France va-t-elle connaître ce dimanche une nouvelle journée de "rassemblements locaux de proximité" contre la réforme des retraites, comme le demandent les syndicats, avant la journée nationale d'action programmée cette fois le 23 mars ? Ce samedi, plus d'une centaine de rassemblements ont été comptés en France, certains ponctués d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.

L'essentiel

Paris, Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Rouen, Marseille, des milliers de manifestants ce samedi, dans les grandes villes, mais aussi 90 autres manifestations dans des plus petites villes.

169 interpellations, dont 122 à Paris , réalisées en France lors des manifestations de samedi soir contre la réforme des retraites

Deux motions de censure déposées pour tenter de renverser le gouvernement. L'une par un groupe centriste (Liot), l'autre par le RN. Elles devraient être examinées lundi à 16 heures. Pour être adoptée, une motion doit être votée par 287 députés ou plus.

Amélioration du trafic ce week-end à la SNCF, retrouvez les prévisions de trafic

"Pourquoi le président de la République ne prend pas au sérieux nos alertes ?" - Philippe Martinez, secrétaire national de la CGT

Philippe Martinez s'interroge ce dimanche sur la posture de l'exécutif. Le secrétaire national de la CGT ne comprend pas, ce dimanche sur BFMTV, "pourquoi le gouvernement et surtout le président de la République ne prennent pas au sérieux nos alertes" alors que des manifestations contre la réforme des retraites ont été émaillées samedi de violences. Philippe Martinez dit que son syndicat "a toujours condamné les violences en marge des manifestations. Cela n'a rien à voir avec le mouvement syndical", dit-il.

Des rassemblements interdits à Paris

Comme la veille, la préfecture de police de Paris interdit tout rassemblement place de la Concorde et sur les Champs-Elysées à Paris ce dimanche. Les soirs se sont suivies et se sont ressemblées à Paris, avec trois soirées d'incidents et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 122 personnes ont été interpellées à Paris rien que ce samedi soir. Tous les dossiers de garde à vue seront traités dans la journée de dimanche assure le parquet de Paris.

Des permanences d'élus ciblées

Plusieurs permanences d'élus ont été visées par des manifestants, la dernière en date, celle de Eric Ciotti. Le local du député et président des Républicains a été caillassé dans la nuit de samedi à dimanche. "Jamais je ne céderai aux nouveaux disciples de la terreur", a commenté l'élu des Alpes-Maritimes sur Twitter. Autre député visé, Dominique Da Silva. La permanence de l'élu Renaissance du Val d'Oise a été recouverte d'affiches, rapporte Le Parisien .

Les raffineries bientôt à l'arrêt ?

La raffinerie TotalEnergies de Normandie va-t-elle cesser ses activités ? La CGT assure que l'arrêt des installations "a débuté vendredi soir". Cette mise à l'arrêt prendra toutefois plusieurs jours et ne devrait pas provoquer de pénuries de carburant immédiates dans les stations-service.

La raffinerie PétroIneos de Lavéra (Bouches-du-Rhône) et celle d'Esso-ExxonMobil à Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) pourraient également être mises à l'arrêt ce lundi ou mardi, faute de pétrole brut à raffiner, en raison d'une grève au dépôt pétrolier du Havre.

A ce stade, le vice-président de la branche stations-service et énergies nouvelles de Mobilians assure que "moins de 4% des stations-service ont des soucis d'approvisionnement". Le représentant des stations-service se veut rassurant. Il assure à franceinfo qu'il y a "suffisamment de stock" dans les dépôts français. "On a trois mois de fonctionnement normal", affirme René-Jean Souquet-Grumey. "Si les consommateurs ne s'affollent pas", il n'y aura pas de pénurie.

Les épreuves anticipées du Bac vont-elles être perturbées ?

Les épreuves de spécialité du baccalauréat 2023 commencent ce lundi, jusqu'à mercredi, pour 500.000 lycéens. Des enseignants annoncent vouloir faire grève dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites. La grève dans les transports pourraient aussi gêner les candidats. Les directeurs et directrices d'établissements ont notamment "convoqué des surveillants en surnombre" pour pallier à de possibles grèves d'enseignants chargés de surveiller les examens. "En cas de retard des candidats dû à des grèves de transports, des aménagements du temps d'épreuve seront organisés afin qu'ils puissent bénéficier de toute la durée des épreuves" précise le ministère de l'Éducation nationale.