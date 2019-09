PHOTOS - Entre 300 et 400 personnes défilent contre la réforme des retraites à Belfort

Entre 300 et 400 personnes défilent ce mardi matin en centre-ville de Belfort contre le projet de réforme des retraites. Un appel national de la CGT, suivi par plusieurs syndicats dont Solidaires, FSU et l'Unsa-Ferroviaire.

Belfort, France

Ils ont exprimé leur colère contre le projet de réforme des retraites. Entre 300 et 400 personnes ont défilé à l'appel de la CGT à Belfort ce mardi matin. Parmi eux notamment, des professeurs, des fonctionnaires et des salariés de General Electric. Le cortège est parti depuis la Maison du Peuple jusqu'à la préfecture.

"Passé 55 ans, les gens n'en peuvent plus"

Les manifestants craignent la disparition des régimes spéciaux de retraite, mais aussi la notion d'« âge pivot » à 64 ans. "Les gens passé 55 ans n'en peuvent plus et en ont ras-le-bol de travailler, s'insurge Didier, salarié chez General Electric. On va finir par travailler avec des déambulateurs", ajoute-t-il. Lui espérait une plus forte mobilisation à Belfort.

"Le système de retraite par points va nous faire perdre énormément sur nos retraites qui ne sont pas forcément dorées, s'inquiète Géraldine, professeur des écoles à René Rucklin. Elle craint de voir disparaître le régime de retraite des fonctionnaires, mais observe aussi "les conditions de travail des enseignant qui se détériorent."

La retraite ? "Je ne pensais pas encore à tout ça, avoue Arnaud, 44 ans. Mais à force d’entendre tout ça, cela fait réfléchir. Donc partir dans 20 ans, 25 ans, 30 ans ? On ne sait pas.".

A Montbéliard, le cortège partira à 14h du parking de la Roselière.

Des revendications plus générales sur l'emploi. © Radio France - Mélanie Juvé

Un des tracts distribués à la manifestation à Belfort. © Radio France - Mélanie Juvé

Plusieurs syndicats ont répondu à l'appel de la CGT. © Radio France - Mélanie Juvé

Départ de la manifestation à la Maison du Peuple. © Radio France - Mélanie Juvé