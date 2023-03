Réforme des retraites : vers un "mercredi très noir" dans la Manche ?

Dans cette semaine aux allures de va-tout, l'intersyndicale a décidé de "monter d'un cran" dans la contestation contre la réforme des retraites portée par le gouvernement. Alors que la commission mixte paritaire se réunit, les syndicats manchois tablent sur un "mercredi très noir" pour cette huitième journée d'action nationale. "C'est surtout les personnes dans nos boîtes qui nous demandent de passer la vitesse supérieure. Il y a la question du pouvoir d'achat. Jusque là, on faisait des défilés, mais ça ne suffit pas", explique Julien Destienne, délégué CFDT aux Maîtres Laitiers du Cotentin.

ⓘ Publicité

Désormais, le mot d'ordre, c'est bloquer l'économie et la production. L'intersyndicale appelle ainsi les salariés à reconduire leurs grèves dans les entreprises, à poursuivre les distributions de tracts et multiplier les petites initiatives locales. "Le gouvernement continue de faire monter la colère. L'opinion est contre cette loi, et le gouvernement s'entête", confie Salim Azouaou, secrétaire de l'Union locale CGT de Cherbourg. "Nous sommes organisés, et c'est ce qui embête le gouvernement. Un gouvernement qui continue de jeter de l'huile sur le feu. A un moment, on risque d'avoir des débordements, avec des actes isolés. Cette colère risque de péter, et le gouvernement sera le seul responsable !", ajoute le syndicaliste.

"Rien n'est joué"

Des actions sont prévues sur différents ronds-points du département. "A Cherbourg, ce mercredi, on sera mobilisés au rond-point de la Pyrotechnie, entre les Mielles et les Flamands. Vous avez le port, LM Wind Power. C'est important d'être là pour maintenir la pression", souligne Sandrine Gamblin, secrétaire départementale Force ouvrière de la Manche.

A Cherbourg-en-Cotentin, les actions se déroulent sur trois jours pour "permettre à chacun de s'approprier le mouvement. Certains nous disent qu'ils ne peuvent pas toujours venir. D'autres sont assignés et ne peuvent pas être absents. Avec ce système sur trois jours, chacun pourra être présent", précise Sandrine Gamblin.

Des opposants qui l'assurent : ils resteront mobilisés quoiqu'il arrive au niveau du Parlement. "Rien n'est joué. On a déjà vu des textes votés, promulgués et finalement retirés. On a cité le CPE [Contrat première embauche, en 2006]. On ira jusqu'au bout et on va durcir le mouvement", explique Julien Destienne.

Les actions prévues dans la Manche

A Cherbourg-en-Cotentin : rendez-vous ce mercredi dès 6 heures au rond-point de la Pyrotechnie, entre les Mielles et les Flamands, suivi d'une manifestation à 14 heures au départ du rond-point Thémis. Jeudi, rassemblement porte de la Saline dès 4 heures. Vendredi, rassemblement au rond-point Malraux (près de la zone Cap Nord) dès 5 heures

A Coutances : rendez-vous ce mercredi et ce jeudi au rond-point des Pommiers à 10 heures

A Saint-Lô : rassemblement au parking du parc des expositions dès 5h30, puis à celui du département à partir de 10 heures. Une manifestation est prévue ce mercredi à partir de 10h30 devant la mairie.

A Avranches : "manifestation bruyante" au son des casseroles depuis la place de la mairie à 14h30

A Granville : à 10h30, "manifestation bruyante" place de la mairie ce mercredi

loading