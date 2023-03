Réforme des retraites : votre enfant pourra-t-il manger à la cantine ce jeudi à Metz ?

Les élèves de seulement cinq écoles maternelles et élémentaires de Metz pourront manger à la cantine ce jeudi 23 mars : les maternelles Le Trimazo, la Flûte enchantée, Clair-matin et le Pigeonnier et l’élémentaire Les Bordes. Cinq sur 64 établissements dans le primaire. Pour les autres, les enfants devront être absolument récupérés à la pause méridienne.

Les accueils périscolaires du matin et du soir seront également perturbés. La liste précise est publiée juste en dessous. Le nombre de classes qui resteront vides est également indiqué par école.

3 bus sur 4 rouleront dans le réseau Le Met'

Pour les transports en commun, le réseau Le Met’, celui de l’agglomération messine, annonce 75% du service assuré. Pour les trains, il faut attendre 17 heures pour connaitre le plan de transport de la SNCF.

"La foule n'a pas de légitimité" (Emmanuel Macron)

Cette nouvelle journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites s’annonce suivie. Le passage en force de la réforme n’y change rien, au contraire et les mots du Président de la République mardi soir risquent de mobiliser toujours plus. Emmanuel Macron a déclaré devant les députés et sénateurs de son camp : "La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus".

La manifestation messine s’élancera ce jeudi à 14 heures du parvis de la gare, pour rejoindre la place de la Comédie.