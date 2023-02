Réforme des retraites vue d'Allemagne : "c'est super la façon dont les Français se battent"

"On n'est pas censé travailler jusqu'à la fin de sa vie" : dans les rues de Kehl, petite ville allemande à une station de tram de Strasbourg, les habitants rencontrés dans la rue semblent comprendre le combat des manifestants français contre la réforme des retraite s et même les soutenir.

"Je travaille déjà depuis plus de 35 ans", explique cet ouvrier en bâtiment. "Personne ne peut travailler à 64 ans. Comment ? Quand on a travaillé dur toute sa vie ? On n'a plus de force à 64 ans." Et ça ne vaut pas que pour les métiers les plus physiques souligne cet autre passant. "Même au bureau. Imaginez, une secrétaire de 25 ans et une autre de 68 ans, elle n'est plus aussi rapide."

"Et après il reste quoi ? "

Un peu plus loin, un quinquagénaire défend tout de même le recul de l'âge de la retraite, que ce soit en France ou en Allemagne, où il passera à 67 ans progressivement d'ici 2029. "Ceux qui sont concernés disent non. Personne ne veut travailler plus longtemps. Mais il faut payer la retraite et il n'y a que deux possibilités : une plus petite pension, ou travailler plus longtemps."

Pour une retraite à taux plein en Allemagne, il faut cotiser 45 ans. La durée, ainsi que l'âge de départ à 69 ans découragent des sexagénaires rencontrés pendant leur pause déjeuner. "A partir d'un certain âge, tout le monde tombe malade. Mais on doit continuer à travailler. Et après il reste quoi ? On arrête à 67 ans. Et une année après, on a une crise cardiaque." Le débat est déjà ouvert en Allemagne pour reculer l'âge de la retraite à 69 ans.