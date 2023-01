Réforme des retraites vue par un patron bourguignon : "Garder nos salariés plus longtemps, une opportunité"

France Bleu Bourgogne : Olivier Barnoud, l'idée de garder vos employés jusqu'à 64 ans au moins, c'est plutôt une chance ou un handicap selon vous ?

De mon côté, c'est plutôt une chance. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de recrutement et donc pour garder son nombre de salariés plus longtemps est effectivement plutôt une opportunité. Et on le voit comme ça de notre côté.

Actuellement votre entreprise à Quetigny, c'est une centaine de salariés, mais combien de plus de 60 ans ?

On a assez peu de salariés de plus de 60 ans, avec une moyenne d'âge de 37 ans. L'entreprise est en forte croissance, donc beaucoup d'embauches de jeunes et on trouve assez peu de seniors à embaucher. Et c'est un vrai sujet d'ailleurs, puisque on a besoin de compétences, on a besoin de personnes bien formées et malheureusement, on trouve beaucoup de jeunes à embaucher et à former, mais assez peu de seniors.

Parce que vous avez des métiers qui sont physiques, qui sont contraignants ?

On a un peu plus de la moitié de nos collaborateurs qui font un travail de bureau ou ingénierie principalement, donc un métier qui n'est pas physiquement usant. C'est vrai que sur les chantiers, le travail est un peu plus difficile, mais ils bénéficient souvent de carrières longues. En plus ils ont commencé à travailler jeunes, donc ils partent souvent déjà avant 62 ans.

Alors qu'est ce qui fait qu'on a du mal à recruter des seniors, c'est parce que les gens ont envie de faire autre chose. À cet âge là, on n'a pas forcément envie de travailler aussi tard ?

C'est possible. Mais c'est aussi le fait que les seniors sont assez peu mobiles, quand ils sont dans une entreprise ils y restent, et donc on a très peu de candidatures de seniors. Donc on embauche en fonction des candidatures qu'on reçoit. Mais on est tout à fait prêt à embaucher des seniors et d'autant plus aujourd'hui avec une perspective à 64 ans. Quand on se dit que quelqu'un de 59 ans, a encore au moins cinq ou six ans à faire, c'est plutôt positif de ce côté là.