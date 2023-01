Réforme des retraites : les syndicats appellent à une "grève puissante"

Transports, éducation, fonction publique, énergie... Les syndicats commencent à organiser la mobilisation du 19 janvier contre la réforme des retraites. L'appel à la grève a été lancée par les huit principales organisations - CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU - après la présentation du texte par le gouvernement , mardi 10 janvier.

A la SNCF, l'intersyndicale s'est réunie mercredi 11 janvier et appelle à une "grève puissante" dans une semaine. Les syndicats se disent en "opposition totale" avec le recul de l'âge de départ à 64 ans "accompagné d'une hausse de la durée de cotisation". Du côté des transports parisiens, les syndicats CGT, FO, Unsa et CFE-CGC de la RATP sont prêts à s'opposer à la fin du statut particulier pour 40 000 de leurs salariés . Le régime général de retraite pour les nouveaux embauchés signe la fin de la prise en compte de la "pénibilité propre à leur activité", jugée "inacceptable", selon ces organisation syndicales,

Autre fédération qui s'est prononcé, ce mercredi : la branche transports et logistique de Force Ouvrière. Elle regroupe routiers, ambulanciers chauffeurs de cars ou encore transporteurs de fonds et souhaite aller "au bout du possible dans ce combat". La fédération souhaite lancer un mouvement "en illimité" à partir du 19 janvier pour préparer "la riposte massive et dure".

Une grève "sans pénaliser les usagers" ?

Un texte "injuste et inutile" : c'est ce que dénoncent les syndicats de la fonction publique. Dans un rare communiqué commun, les huit organisations représentatives - dans l'ordre CGT, FO, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP - exigent le retrait de la réforme et appellent à participer "massivement" au mouvement du 19 janvier. Dans se secteur de l'éducation, la FSU maintient tout de même sa journée de grève spécifique le 17 janvier pour les salaires, la voie-pro et les conditions de travail.

Du côté de l'énergie, les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé à plusieurs mouvements de grève les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec "si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage", selon un communiqué

La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT assure ne pas vouloir "pénaliser les usagers" par la grève. Sébastien Menesplier, secrétaire général de la FNME-CGT assure tout de même que "ce dont il y a besoin, c'est que la grève soit massive et d'ampleur".