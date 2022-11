Réforme du chômage dans les PO : "Des économies sur le dos des précaires" selon les syndicats de Pôle emploi

Avec cette réforme de l'assurance chômage , le gouvernement vise le plein emploi d'ici la fin du quinquennat. La réforme prévoit d'indemniser les nouveaux chômeurs moins longtemps (25% de temps en moins) à partir du mois de février, avec un plancher minimal de six mois. Ce système sera plus souple en cas de chômage élevé (au-dessus des 9%). "Mais si le fait de précariser les gens et les mettre en insécurité réglait le problème du chômage, ça se saurait", réagissait ce mercredi sur France Bleu Roussillon la déléguée syndicale du SNU Pôle Emploi dans les Pyrénées-Orientales, Christelle Lara.

Le syndicat SNU reproche à la réforme de se placer "du côté de l'employeur". Selon Christelle Lara, les entreprises devraient d'abord revoir leurs conditions de travail et leurs rémunérations. "On fait peser le poids du chômage uniquement sur les demandeurs d'emploi. Le seul objectif est de faire des économies de bouts de chandelle."