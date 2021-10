Réforme du chômage : "Les contrats courts ont bondi de 150% en 15 ans", s'alarme l'avocat isérois Pierre Janot

La principale mesure de la réforme de l'assurance-chômage, à savoir le nouveau mode calcul de l'allocation, entre en vigueur ce 1er octobre. Voulue par Emmanuel Macron, reportée en raison de la crise sanitaire, la contestée réforme de l'assurance chômage doit permettre de réaliser 2,3 milliards d’euros d’économies par an et a pour objectif affiché de lutter contre la précarité, en limitant le recours aux contrats courts. Mais la problématique de la précarité et du chômage est plus profonde, estime ce lundi notre invité, l'avocat spécialiste du droit du travail, maître Pierre Janot, également conseiller régional Europe écologie Les Verts.

France Bleu Isère : Le gouvernement dit vouloir encourager le travail. Est ce que ça vous paraît efficace?

Pierre Janot : On a qu'à écouter le fil de vos actualités ce matin. Il y a des réserves chez pas mal de groupements professionnels. Je pense aussi que les syndicats employeurs peuvent être inquiets, car cette problématique de la précarité, c'est aussi une problématique de l'attractivité. Et on a des corps de métiers entiers - on l'a vu chez les saisonniers - qui sont en train de basculer sur des professions plus pérennes et donc cela créer un manque évident au sein même de professions qui veulent avoir du travail sur des contrats courts.

Les contrats courts qui se sont multipliés ces dernières années ?

Oui ils ont explosé. En quinze ans, ils ont augmenté de 150 % ! Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on se trompe de combat : plus que le chômage, il faut parler de la qualité de l'emploi. Et quand on parle de qualité de l'emploi, on parle de travail à durée indéterminée qui est le contrat de principe. Et puis, bien évidemment aussi les temps partiels, même si on a essayé de les améliorer, qui sont toujours des contrats très importants et qui sont aussi une certaine forme de précarité.

Dans cette réforme, il y a aussi un volet qui concerne les entreprises, avec un bonus-malus qui doit pénaliser les entreprises qui abuse des contrats courts. Mais ce volet-là sera décalé à l'année prochaine ?

Tout à fait, c'est ce qu'il y a de contrariant dans ces réformes que l'on vit malheureusement depuis 2017: ce qui est vraiment contraignant pour les salariés s'applique immédiatement, dès la publication des décrets. Alors que les réformes de fond, qui pourraient représenter des contraintes pour les employeurs sont toujours reporté sine die, c'est à dire qu'on attendra juin 2022 pour ce bonus-malus. Et encore... on met en place un observatoire pour comprendre qui fait de la précarité ou des contrats courts. Et puis, peut être qu'on s'orientera sur une sorte de pénalité, à raison de 1% sur la masse salariale globale. Enfin, on a encore une usine à gaz qui, peut être, ne verra jamais le jour.

Les syndicats vont saisir le Conseil d'Etat pour contester cette réforme et ce nouveau calcul des allocations chômage. Ils ont déjà obligé le gouvernement à faire machine arrière deux fois. Est ce qu'ils peuvent récidiver ?

Le Conseil d'État avait estimé qu'au regard de la conjoncture, il valait mieux suspendre la réforme. Vous savez, cet épisode, c'est l'échec du paritarisme. On est en train de remettre en question quelque chose qui nous a permis, pendant tout l'après-guerre, d'avoir un socle de sécurité, notamment sociale et de chômage, prévoyance et maladie qui était vraiment l'ADN du grand système social français. Il faut bien comprendre aussi que lorsque le gouvernement met en place la lettre de cadrage de cette réforme, il demande aux syndicats 1,5 milliard d'euros d'économies, ce qui est en soi, bien évidemment, n'était pas faisable, c'était la quadrature du cercle. Et tous les syndicats, de la CFDT jusqu'à Sud, ont unanimement rejeté cette réforme, même la CFDT, la CFE-CGC, etc... Ce qui prouve quand même qu'on est vraiment dans un tournant. Je crois que l'idée, quand même, c'est de partir du principe que le régime d'assurance chômage maintenant sera réglé par l'Etat avec une contribution qui s'appelle la CSG et qu'on va sortir petit à petit de ce fameux paritarisme, géré par les syndicats et les employeurs.

Vous êtes aussi conseiller régional en Auvergne Rhône-Alpes. Le taux de chômage est à 7,3% chez nous, avec 400 000 demandeurs d'emploi. Alors qu'il y a pourtant de nombreuses offres d'emploi non pourvues. Comment on peut expliquer cela ?

C'est un serpent de mer. Je pense, qu'à gauche comme à droite, on a toujours rêvé d'une certaine flexisécurité, c'est à dire diminuer les périodes de chômage et essayer de mettre en place un revenu d'inactivité, mais surtout anticiper le problème de la formation, de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Aujourd'hui, ces difficultés tiennent aussi aux incuries ou aux manquements de l'Etat et des filières professionnelles pour s'organiser et construire des formations adéquates en amont. Il faut du pronostic de l'emploi. Et puis surtout, il faut des salaires qui soient à hauteur. Or, quand j'entends certains qui pensent qu'une allocation chômage suffirait et qu'au fond un salarié préférerait alterner des périodes d'inactivité et des périodes d'emploi, je pense que c'est un bien mauvais procès. Il suffit simplement de voir le niveau salarial et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, malheureusement, on a des niveaux de recrutement qui sont parfois très faibles et qui ne sont pas en mesure, justement, de pouvoir attirer les salariés qui ont envie de gagner normalement leur vie.