Réforme du code du travail : à Saint-Étienne, les jeunes en tête de de la deuxième manifestation contre les ordonnances

Comme dans plusieurs villes en France, la CGT appelait à nouveau à la mobilisation ce jeudi à Saint-Étienne contre la réforme du code du travail.

La deuxième manifestation stéphanoise contre la réforme du code du travail organisée par la CGT, FSU et et Solidaires, était programmée à 10h30 ce jeudi, au départ de la Bourse du travail.

En tête du cortège stéphanois ce jeudi, une banderole "En marche contre Macron", brandie par des membres des Jeunes communistes de la Loire. Ils estiment être "entre 300 et 400" à défiler. Parmi ces jeunes manifestants, Emma, 19 ans. L' étudiante en deuxième année de licence d'anglais explique n'avoir "jamais participé à une manifestation de sa vie", alors qu'"il y en a eu beaucoup l'année dernière contre la Loi travail". "Là, pour moi, c'était important d'être inclus dans quelque chose, parce que ça concerne notre avenir et ça part en n'importe quoi", poursuit la jeune femme qui a voté pour Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, afin de "faire barrage à Le Pen".

"Augmentez nos salaires, pas les actionnaires !", lance le speaker de la CGT au départ du cortège, devant la Bourse du travail de Saint-Étienne. "On est, on est là, on défend nos droits. Y aura pas de roi pour nous licencier !", entend-on du côté des militants FO. La section départementale de la Loire avait appelé, comme la semaine dernière, à rejoindre les manifestations de la CGT, à Saint-Étienne comme à Roanne. Même consigne en Haute-Loire pour le rassemblement prévu également ce jeudi matin au Puy-en-Velay.