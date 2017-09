Réforme du code du travail : environ 300 manifestants dans les rues de Guéret

À Guéret, les militants CGT et FO ont défilé sous la même bannière. Environ 300 manifestants se sont réunis devant la préfecture de la Creuse, avant de défilé dans les rues de Guéret, pour protester contre les ordonnances réformant le code du travail.

Un peu plus tôt, dans la matinée, ils étaient environ 250 manifestants à la gare de La Souterraine et environ 50 devant la mairie d'Aubusson en Creuse. Mardi après-midi, à Guéret, environ 300 personnes se sont mobilisées devant la préfecture pour montrer leur opposition aux ordonnances réformant le code du travail. En Creuse, des militants du syndicat Force ouvrière (FO) n'ont pas suivi la ligne officielle de leur direction et ont manifesté aux côtés de ceux de la CGT. Des adhérents du parti communiste, des militants du mouvement alter-mondialiste ATTAC et des salariés de GMetS étaient également dans les rangs.

Le syndicat CGT a emmené le mouvement. © Radio France - Justine DINCHER