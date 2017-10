Réforme du code du travail : la CGT maintient la pression sociale ce jeudi en Auvergne

Le syndicat, qui fait bande à part cette fois-ci, organise ce jeudi 19 octobre des rassemblements dans les principales villes auvergnates. Objectif de cette mobilisation anti-Macron: être visible pour les salariés, dans les entreprises et dans les bassins d'emplois.

Cette nouvelle journée de mobilisation s'inscrit dans la lignée des journées de grève et de manifestation des 12, 21, 30 septembre et du 10 octobre contre la réforme par ordonnances du code du travail, mais aussi contre l'augmentation de la CSG, la réduction des APL ou encore la suppression de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune. Des rassemblements sont organisés ce jeudi 19 octobre dans les grandes villes auvergnates.

Rassemblements et distributions de tracts

A Clermont-Ferrand, le rendez-vous est fixé à 11H00 devant la préfecture du Puy-de-Dôme. Trois rassemblements ont lieu simultanément à 10H30 dans le département de l'Allier. Ce sera place d'Allier à Moulins, place Piquand à Montluçon, et place de la Poste à Vichy. Dans le Cantal, les "anti-réforme" sont attendus à 12H30 devant le palais de justice. Enfin en Haute-Loire, la CGT a choisi de se déployer à l'échelle départementale. Des tracts vont être distribués dans six zones commerciales et industrielles du département autour du Puy-en-Velay ou encore Brioude.

Notez que la SNCF prévoit un trafic normal pour les Intercités Clermont-Paris. En revanche les Intercités Montluçon - Paris et Clermont - Nîmes (le Cévenol) et Clermont - Béziers (l'Aubrac) sont supprimés.

La circulation des TER sera également perturbée:

Clermont-Ferrand – Moulins sera assurée par 3 TER sur 5

Clermont-Ferrand – Issoire sera assurée par 1 TER sur 2 (partiellement en cars)

Clermont-Ferrand – Thiers sera assurée par 1 TER sur 2 (partiellement en cars)

Clermont-Ferrand – Le Puy-en-Velay sera assurée par 2 TER sur 3 (partiellement en cars)

Clermont-Ferrand – Aurillac sera assurée par 1 TER sur 2 (partiellement en cars)

Clermont-Ferrand – Montluçon sera assurée par 1 TER sur 2 (partiellement en cars)

SNCF invite les voyageurs à se renseigner auprès des services d’information à leur disposition, notamment sur le site régional des TER Auvergne-Rhône-Alpes