A Rennes, plusieurs milliers d'opposants à la réforme du code du travail: "Nous ne sommes pas des fainéants!"

Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans le calme, à la mi-journée, dans les rues de Rennes. Des salariés du public et du privé, à l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU, rejoints par un groupe d'étudiants de Rennes 2.

"Est-ce que les fainéants sont là?", a lancé la sono. "Oui!", ont répondu en choeur les manifestants. La sortie d' Emmanuel Macron sur "les fainéants, les cyniques et les extrêmes" qui empêchent la France de bouger, n'est pas passée inaperçue au sein du cortège. Bon nombre de pancartes y faisaient référence, comme: "Nous ne sommes ni des fainéants, ni des illettrés" ou "Macron t' es foutu, les fainéants sont dans la rue!".

Karine, conductrice de bus chez Keolis Copier

Plusieurs milliers d' opposants (4800 selon la police, 10 000 selon la CGT) à la réforme du code du travail se sont rassemblés, esplanade Charles de Gaulle, avant de défiler dans les rues de Rennes. "La loi travail, c'est la machine à broyer. Retrait du projet!". Les slogans étaient les mêmes qu'au printemps à la nuance près que les manifestants demandaient le retrait des ordonnances et non plus de la loi Travail. "Les ordonnances, c'est la loi El Khomri puissance 10!", a expliqué le secrétaire départemental de Force Ouvrière, Fabrice le Restif. Pas question pour l'Union départementale FO de ne pas être présente aux côtés de la CGT, de Solidaires et de la FSU. "On continue la bagarre contre la loi Travail. On ne change pas de discours en fonction du Président."