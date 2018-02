Comment la réforme globale du système de santé lancée par le 1er Ministre Edouard Philippe et la Ministre de la Santé Agnès Buzyn est-elle perçue par les personnels soignants ? Un de leurs syndicats au CHU d'Amiens, Force Ouvrière, est très sceptique.

Amiens, France

Le 1er Ministre se donne trois mois pour savoir de quoi ont besoin les hôpitaux. Le gouvernement a lancé une vaste réforme du système de santé avec comme objectif de mieux soigner. Edouard Philippe a précisé les cinq grands chantiers devenus prioritaires : qualité et pertinence des soins, modes des financements, numérique, formation et ressources humaines et organisation territoriale. L'accès aux études de médecine, le financement de l'hôpital public vont notamment faire débat. Un dernier point qui fait réagir le secrétaire Force Ouvrière au CHU d'Amiens, Grégory Leduc. Il était ce mercredi Invité de France Bleu Picardie.