Réformes des retraites : ces secteurs qui appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars

Les huit principaux syndicats français se sont dit prêts, le 11 février dernier, à "mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars" si le gouvernement et le Parlement "restent sourds" à la mobilisation contre la réforme des retraites, en cours d'examen à l'Assemblée nationale . Plusieurs d'entre eux, dont la CGT de plusieurs banches, souhaitent d'ailleurs durcir le mouvement. Ils appellent à la grève reconductible dès le mardi 7 mars, jour d'une nouvelle mobilisation contre le projet de loi. Quels sont les secteurs concernés par ces appels ? France Bleu fait le point.

La RATP

L'intersyndicale (CGT, FO, UNSA, CFE-CGC) à la RATP, les transports parisiens, es t la première organisation à avoir appelé à la grève reconductible dans le pays. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", a-t-elle prévenu.

Les éboueurs

La CGT a lancé, ce mardi 14 février, un appel à la grève reconductible des éboueurs et de "l'ensemble de la filière" des déchets à partir de la journée nationale d'action du 7 mars. C'est pour l'instant le seul syndicat à lancer cet appel dans ce secteur, mais la CGT est majoritaire par exemple à Paris, que ce soit chez les éboueurs municipaux et ceux du privé, a rappelé François Livartowski, secrétaire fédéral de la CGT-services publics.

"C'est notre contribution, notre participation à l'appel de l'intersyndicale pour le blocage de l'économie", a-t-il déclaré à l'AFP, indiquant que la CGT va s'adresser aux autres fédérations syndicales du secteur pour élargir l'appel, "puisqu'on est dans la dynamique de l'intersyndicale nationale".

LA CGT Cheminots va-t-elle entrer dans la danse ?

Pour le moment, rien n'est décidé, mais la CGT-Cheminots veut ouvrir le débat de la grève reconductible à partir du 7 mars. Elle a appelé vendredi à "amplifier les manifestations" contre la réforme des retraites, mais aussi à "activer d'autres leviers dont disposent les salariés", évoquant une grève reconductible à partir du 7 mars. "En faisant grève, nous avons un vrai pouvoir sur l'économie. En reconduisant la grève, nous élevons au maximum la pression", a précisé la CGT-Cheminots qui salue les actions communes déjà menées "avec l'énergie, les ports, la pétrochimie".

"Les cheminots estiment que, si on veut gagner, il faut taper aux moments les plus opportuns, donc à la rentrée, autour du 7 mars", a indiqué Laurent Brun, le secrétaire général de la fédération , dans un entretien aux journaux régionaux du groupe Ebra . Il a affirmé vouloir "ouvrir le débat sur la grève reconductible à partir du 7 mars, pour passer à un niveau de mobilisation plus intensif", soit juste après les vacances scolaires de la zone C, qui couvre l'Ile-de-France et l'Occitanie.

La CDFT "pas dans la logique de grève reconductible"

Cependant, tous les syndicats ne semblent pas enclins à la grève reconductible à partir du 7 mars. Cette annonce "d'un durcissement le 7 mars, ça laisse un peu de temps [si le gouvernement veut réagir]", a affirmé le numéro un de la CFDT, Laurent Berger, ajoutant qu*'"on n'est pas dans la logique de grève reconductible".*